Tuna inicia venda de ingressos para jogo no Baenão pela Série D

A diretoria da Tuna iniciou a venda de ingressos para a partida decisiva diante do Trem-AP, válida pela 9ª e penúltima rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste domingo (31), às 16h, e pode ser determinante para a permanência da equipe paraense no G-4 do Grupo A5, zona de classificação para a segunda fase da competição. Os ingressos estão disponíveis na sede social da Tuna e também pela internet.

O duelo contra o Trem-AP marcará ainda o primeiro jogo da Tuna em Belém nesta edição da Série D. Sem poder utilizar o Estádio do Souza, que segue em reforma, a equipe mandará a partida no Estádio Baenão, casa do Remo.

Para tentar atrair um maior público, a diretoria cruzmaltina lançou uma promoção com preços escalonados, em que o valor do ingresso aumenta de acordo com a proximidade da partida. Nesta terça-feira (26), as entradas custam R$ 20. Na quarta-feira (27), o valor sobe para R$ 30. Já na quinta (28) e sexta-feira (29), os ingressos serão comercializados a R$ 40.

Na véspera do confronto e no dia da partida, os bilhetes passarão a custar R$ 50. A diretoria também informou que, na sexta-feira (29), haverá venda de meia-entrada no valor de R$ 25.

A equipe comandada por Robson Melo chega para a reta final da primeira fase em situação decisiva. Uma vitória pode garantir antecipadamente a classificação para o mata-mata, desde que Imperatriz-MA ou Tocantinópolis-TO sejam derrotados na rodada. Por outro lado, um tropeço pode complicar a situação da Lusa na disputa por vaga, caso os concorrentes diretos somem três pontos.