Tuna inicia venda de ingressos para jogo no Baenão pela Série D Partida contra o Trem-AP pode ser determinante para a permanência da equipe paraense no G-4 do Grupo A5. Caio Maia 27.05.26 17h57 Tuna vai mandar jogo pela Série D no Baenão (Cristino Martins/O Liberal) A diretoria da Tuna iniciou a venda de ingressos para a partida decisiva diante do Trem-AP, válida pela 9ª e penúltima rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste domingo (31), às 16h, e pode ser determinante para a permanência da equipe paraense no G-4 do Grupo A5, zona de classificação para a segunda fase da competição. Os ingressos estão disponíveis na sede social da Tuna e também pela internet. O duelo contra o Trem-AP marcará ainda o primeiro jogo da Tuna em Belém nesta edição da Série D. Sem poder utilizar o Estádio do Souza, que segue em reforma, a equipe mandará a partida no Estádio Baenão, casa do Remo. Para tentar atrair um maior público, a diretoria cruzmaltina lançou uma promoção com preços escalonados, em que o valor do ingresso aumenta de acordo com a proximidade da partida. Nesta terça-feira (26), as entradas custam R$ 20. Na quarta-feira (27), o valor sobe para R$ 30. Já na quinta (28) e sexta-feira (29), os ingressos serão comercializados a R$ 40. Na véspera do confronto e no dia da partida, os bilhetes passarão a custar R$ 50. A diretoria também informou que, na sexta-feira (29), haverá venda de meia-entrada no valor de R$ 25. A equipe comandada por Robson Melo chega para a reta final da primeira fase em situação decisiva. Uma vitória pode garantir antecipadamente a classificação para o mata-mata, desde que Imperatriz-MA ou Tocantinópolis-TO sejam derrotados na rodada. Por outro lado, um tropeço pode complicar a situação da Lusa na disputa por vaga, caso os concorrentes diretos somem três pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Tuna inicia venda de ingressos para jogo no Baenão pela Série D Partida contra o Trem-AP pode ser determinante para a permanência da equipe paraense no G-4 do Grupo A5. 27.05.26 17h57 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46