Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal

O próximo adversário do Remo na Série A terá um representante paraense no elenco. O atacante Julimar, do Athletico-PR, pode voltar a ficar à disposição para a partida deste domingo, às 16h, no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Natural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, Julimar tem 25 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do Criciúma, sem atuar profissionalmente no futebol paraense. Antes de chegar ao Athletico, o atacante também passou por clubes como o próprio Athletico e o Mirassol.

Recuperando-se de dores no tornozelo, o jogador voltou aos trabalhos físicos e pode aparecer entre os relacionados para o confronto em Belém. Julimar está fora desde abril, quando se lesionou na vitória sobre a Chapecoense.

VEJA MAIS

Além da ligação com o Pará dentro de campo, o Athletico também mantém relação direta com o futebol paraense fora das quatro linhas. Durante a passagem por Belém, a delegação rubro-negra utilizará o centro de treinamento do Castanhal Esporte Clube para atividades e preparação antes da partida contra o Remo.

A utilização da estrutura faz parte de uma parceria entre os clubes, voltada principalmente para captação e desenvolvimento de jovens atletas no estado. O CT do Castanhal funciona como polo de iniciação e observação do Athletico no Pará, recebendo avaliações e períodos de treinamento de jogadores das categorias de base dentro da metodologia do clube paranaense.