Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim O Liberal 21.05.26 15h14 Julimar deve reforçar o Furacão contra o Leão Azul. (Reprodução / @julimarjr_) O próximo adversário do Remo na Série A terá um representante paraense no elenco. O atacante Julimar, do Athletico-PR, pode voltar a ficar à disposição para a partida deste domingo, às 16h, no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Natural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, Julimar tem 25 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do Criciúma, sem atuar profissionalmente no futebol paraense. Antes de chegar ao Athletico, o atacante também passou por clubes como o próprio Athletico e o Mirassol. Recuperando-se de dores no tornozelo, o jogador voltou aos trabalhos físicos e pode aparecer entre os relacionados para o confronto em Belém. Julimar está fora desde abril, quando se lesionou na vitória sobre a Chapecoense. VEJA MAIS Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). Além da ligação com o Pará dentro de campo, o Athletico também mantém relação direta com o futebol paraense fora das quatro linhas. Durante a passagem por Belém, a delegação rubro-negra utilizará o centro de treinamento do Castanhal Esporte Clube para atividades e preparação antes da partida contra o Remo. A utilização da estrutura faz parte de uma parceria entre os clubes, voltada principalmente para captação e desenvolvimento de jovens atletas no estado. O CT do Castanhal funciona como polo de iniciação e observação do Athletico no Pará, recebendo avaliações e períodos de treinamento de jogadores das categorias de base dentro da metodologia do clube paranaense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo x athletico-pr jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 Futebol Carlo Ancelotti ganha camisa da Tuna após renovar com a Seleção Treinador italiano recebeu o uniforme das mãos do executivo do clube, Vinícius Pacheco 14.05.26 21h45 Futebol Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense. 13.05.26 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40