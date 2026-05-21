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Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal

Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim

O Liberal
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Julimar deve reforçar o Furacão contra o Leão Azul. (Reprodução / @julimarjr_)

O próximo adversário do Remo na Série A terá um representante paraense no elenco. O atacante Julimar, do Athletico-PR, pode voltar a ficar à disposição para a partida deste domingo, às 16h, no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Natural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, Julimar tem 25 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do Criciúma, sem atuar profissionalmente no futebol paraense. Antes de chegar ao Athletico, o atacante também passou por clubes como o próprio Athletico e o Mirassol.

Recuperando-se de dores no tornozelo, o jogador voltou aos trabalhos físicos e pode aparecer entre os relacionados para o confronto em Belém. Julimar está fora desde abril, quando se lesionou na vitória sobre a Chapecoense.

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Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

Além da ligação com o Pará dentro de campo, o Athletico também mantém relação direta com o futebol paraense fora das quatro linhas. Durante a passagem por Belém, a delegação rubro-negra utilizará o centro de treinamento do Castanhal Esporte Clube para atividades e preparação antes da partida contra o Remo.

A utilização da estrutura faz parte de uma parceria entre os clubes, voltada principalmente para captação e desenvolvimento de jovens atletas no estado. O CT do Castanhal funciona como polo de iniciação e observação do Athletico no Pará, recebendo avaliações e períodos de treinamento de jogadores das categorias de base dentro da metodologia do clube paranaense.

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