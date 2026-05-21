STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima sexta-feira (22) o julgamento do recurso do Remo sobre as punições do clube, de Zé Ricardo, do presidente do clube, Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão e de um membro da comissão técnica, punidos por ações envolvendo o jogo contra o Palmeiras, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O julgamento, conforme divulgado no site do STJD, será às 10h. A relatora do caso é a Dra. Mariana Barros Barreiras.

Conforme decisão divulgada na última quinta-feira (16), o volante Zé Ricardo foi punido com cinco jogos de suspensão, sendo quatro por infração ao artigo 254-A, que trata da prática de "agressão física durante a partida", e um no artigo 250, que diz respeito a infrações no jogo, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

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Zé Ricardo foi expulso do jogo contra o Verdão após usar força excessiva em Andreas Pereira. Inicialmente, Rafael Klein, árbitro central da partida, aplicou cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, mostrou vermelho direto por "conduta violenta".

Outras punições

Além da expulsão do volante, o duelo teve gol anulado e outras questões fora de campo. Em súmula, Rafael Klein registrou que o presidente azulino se dirigiu a ele com palavras de baixo calão e foi para cima da arbitragem no fim da partida. Com isso, Tonhão foi multado em R$ 5 mil e suspenso por 60 dias com base nos artigos 258 e 243-F do CBJD. Já Renato de Cássio Negrão, membro da comissão técnica do Leão Azul, foi suspenso por três jogos.

O Remo também foi punido com multa de R$ 10 mil no artigo 213, que diz respeito à segurança da praça esportiva.

Recurso

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal na ocasião, o diretor jurídico do Remo, Gustavo Fonseca, disse que o clube considerou que as "penas aplicadas foram bastante exageradas" e, por isso, entraria com o recurso.