STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo Aila Beatriz Inete 21.05.26 12h02 Jogo foi marcado por polêmicas com a arbitragem (Thiago Gomes / O Liberal) O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima sexta-feira (22) o julgamento do recurso do Remo sobre as punições do clube, de Zé Ricardo, do presidente do clube, Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão e de um membro da comissão técnica, punidos por ações envolvendo o jogo contra o Palmeiras, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O julgamento, conforme divulgado no site do STJD, será às 10h. A relatora do caso é a Dra. Mariana Barros Barreiras. Conforme decisão divulgada na última quinta-feira (16), o volante Zé Ricardo foi punido com cinco jogos de suspensão, sendo quatro por infração ao artigo 254-A, que trata da prática de "agressão física durante a partida", e um no artigo 250, que diz respeito a infrações no jogo, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). VEJA MAIS CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão Zé Ricardo foi expulso do jogo contra o Verdão após usar força excessiva em Andreas Pereira. Inicialmente, Rafael Klein, árbitro central da partida, aplicou cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, mostrou vermelho direto por "conduta violenta". Outras punições Além da expulsão do volante, o duelo teve gol anulado e outras questões fora de campo. Em súmula, Rafael Klein registrou que o presidente azulino se dirigiu a ele com palavras de baixo calão e foi para cima da arbitragem no fim da partida. Com isso, Tonhão foi multado em R$ 5 mil e suspenso por 60 dias com base nos artigos 258 e 243-F do CBJD. Já Renato de Cássio Negrão, membro da comissão técnica do Leão Azul, foi suspenso por três jogos. O Remo também foi punido com multa de R$ 10 mil no artigo 213, que diz respeito à segurança da praça esportiva. Recurso Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal na ocasião, o diretor jurídico do Remo, Gustavo Fonseca, disse que o clube considerou que as "penas aplicadas foram bastante exageradas" e, por isso, entraria com o recurso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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