Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA O Liberal 21.05.26 10h13 Jogador voltou a jogador após 10 meses (Jorge Luís Totti/Paysandu) O volante Matheus Vargas sofreu uma das lesões mais temidas por um atleta, a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, em julho de 2025, que o tirou de campo por quase um ano. Do lado de fora, o jogador viu o Papão retornar para a Série B e agora, 10 meses depois, Vargas voltou a jogar. O retorno foi na última quarta-feira (20), no Mangueirão, contra o Nacional, na partida de ida da final da Copa Norte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Vargas entrou por volta dos 38 minutos da segunda etapa no lugar de Kleiton Pego, quando o Bicola já vencia por 1 a 0. No final do jogo, Matheus falou sobre o retorno. "Eu estava muito ansioso. Estou muito feliz pela minha volta. A ansiedade estava a mil, mas, graças a Deus, voltei forte, confiante. Espero, a cada dia, evoluir na parte física e técnica para ajudar a equipe", declarou o jogador após o jogo. VEJA MAIS Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia Vargas rompeu o LCA em julho de 2025, durante a partida contra o Amazonas, válida pela 18ª rodada da Série B. Na época, o Paysandu passava por dificuldades dentro e fora de campo, e o jogador seria vendido. O dinheiro arrecadado com a venda seria destinado para o pagamento do transfer ban, que o clube devia na época. Mas o volante se lesionou e precisou passar por uma cirurgia. Desde então, foram meses de recuperação até o retorno aos gramados. Em 2025, foram 35 jogos com a camisa bicolor e dois títulos: Supercopa Grão-Pará e Copa Norte. Agora, Vargas reforça o time na final da Copa Norte e na disputa da Série C, onde o Paysandu encara o Floresta-CE, na segunda-feira (25), na Curuzu. Já o jogo de volta da Copa Norte será na quinta-feira (28), em Manaus. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 Futebol Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus 20.05.26 22h11 Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus 20.05.26 22h11 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 Futebol Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. 20.05.26 18h00