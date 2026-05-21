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Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso'

Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA

O Liberal
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Jogador voltou a jogador após 10 meses (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O volante Matheus Vargas sofreu uma das lesões mais temidas por um atleta, a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, em julho de 2025, que o tirou de campo por quase um ano. Do lado de fora, o jogador viu o Papão retornar para a Série B e agora, 10 meses depois, Vargas voltou a jogar. O retorno foi na última quarta-feira (20), no Mangueirão, contra o Nacional, na partida de ida da final da Copa Norte.

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Vargas entrou por volta dos 38 minutos da segunda etapa no lugar de Kleiton Pego, quando o Bicola já vencia por 1 a 0. No final do jogo, Matheus falou sobre o retorno.

"Eu estava muito ansioso. Estou muito feliz pela minha volta. A ansiedade estava a mil, mas, graças a Deus, voltei forte, confiante. Espero, a cada dia, evoluir na parte física e técnica para ajudar a equipe", declarou o jogador após o jogo.

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Vargas rompeu o LCA em julho de 2025, durante a partida contra o Amazonas, válida pela 18ª rodada da Série B. Na época, o Paysandu passava por dificuldades dentro e fora de campo, e o jogador seria vendido. O dinheiro arrecadado com a venda seria destinado para o pagamento do transfer ban, que o clube devia na época.

Mas o volante se lesionou e precisou passar por uma cirurgia. Desde então, foram meses de recuperação até o retorno aos gramados. Em 2025, foram 35 jogos com a camisa bicolor e dois títulos: Supercopa Grão-Pará e Copa Norte.

Agora, Vargas reforça o time na final da Copa Norte e na disputa da Série C, onde o Paysandu encara o Floresta-CE, na segunda-feira (25), na Curuzu. Já o jogo de volta da Copa Norte será na quinta-feira (28), em Manaus.

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