Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão

Paysandu e Nacional começam nesta quarta-feira (20), às 20h, no Mangueirão, a disputa pelo título da Copa Norte 2026. O confronto de volta está marcado para o dia 28 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus, onde o time amazonense terá a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha da competição.

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A decisão ganhou contornos ainda mais intensos após o encontro entre as equipes na fase de grupos. Na ocasião, o Paysandu utilizou uma equipe formada majoritariamente por atletas das categorias de base e acabou goleado por 7 a 0 pelo Nacional, em Manaus. Agora, o elenco principal bicolor tenta transformar a final em uma resposta dentro de campo.

Mesmo com o clima de “forra” criado pela torcida, os jogadores do Papão preferem tratar a decisão com cautela. O foco da equipe é construir vantagem em Belém para administrar o confronto no Amazonas.

O Paysandu chega para a final após derrota por 2 a 0 para o Caxias, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, a comissão técnica deve utilizar força máxima na decisão regional. O técnico Júnior Rocha, que não comandou o time na goleada sofrida em Manaus, aposta na experiência do elenco principal para um cenário diferente nesta final.

A expectativa é de grande público no Mangueirão. A diretoria lançou ingressos promocionais e mais de 25 mil entradas já haviam sido emitidas antes da partida. Inicialmente marcado para a Curuzu, o duelo acabou transferido para o estádio estadual por conta da alta procura da torcida e também para preservação do gramado bicolor.

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Além do título, a decisão vale vaga para a final da Copa Verde de 2026 e também para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

O Nacional chega embalado pela melhor campanha da competição. A equipe amazonense somou 13 pontos na primeira fase, com quatro vitórias e um empate, além de ter marcado 14 gols e sofrido apenas um. O clube também vive momento de mudança fora de campo, já que terá a estreia do técnico Júlio César Nunes, anunciado nesta semana após passagem pelo Águia de Marabá.

O treinador assume o time justamente para a decisão em Belém e deve manter a base utilizada nas últimas partidas da temporada. Atualmente, o Nacional também ocupa posição de destaque no Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica

Data: 20/05/2026

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Samuel Smith Nobrega Silva (TO)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Lucca Carvalho, Facundo Bonifazi; Brian Macapá, Caio Mello, Thayllon, Marcinho; Kleiton Pego e Ítalo.

Técnico: Junior Rocha

Nacional: Caio Alan; Barbieri, Michel, Thiago Lopes, Miliano; Rodrigo, Wendel, Renanzinho; Rafa Marcos, Hernane Brocador e Kevin Mercado.

Técnico: Julio César Nunes