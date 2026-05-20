Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase O Liberal 20.05.26 8h00 Paysandu e Nacional se enfrenta novamente, agora valendo o título da Copa Norte. (João Vitor Normando / Paysandu) Paysandu e Nacional começam nesta quarta-feira (20), às 20h, no Mangueirão, a disputa pelo título da Copa Norte 2026. O confronto de volta está marcado para o dia 28 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus, onde o time amazonense terá a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A decisão ganhou contornos ainda mais intensos após o encontro entre as equipes na fase de grupos. Na ocasião, o Paysandu utilizou uma equipe formada majoritariamente por atletas das categorias de base e acabou goleado por 7 a 0 pelo Nacional, em Manaus. Agora, o elenco principal bicolor tenta transformar a final em uma resposta dentro de campo. Mesmo com o clima de “forra” criado pela torcida, os jogadores do Papão preferem tratar a decisão com cautela. O foco da equipe é construir vantagem em Belém para administrar o confronto no Amazonas. O Paysandu chega para a final após derrota por 2 a 0 para o Caxias, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, a comissão técnica deve utilizar força máxima na decisão regional. O técnico Júnior Rocha, que não comandou o time na goleada sofrida em Manaus, aposta na experiência do elenco principal para um cenário diferente nesta final. A expectativa é de grande público no Mangueirão. A diretoria lançou ingressos promocionais e mais de 25 mil entradas já haviam sido emitidas antes da partida. Inicialmente marcado para a Curuzu, o duelo acabou transferido para o estádio estadual por conta da alta procura da torcida e também para preservação do gramado bicolor. VEJA MAIS Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Além do título, a decisão vale vaga para a final da Copa Verde de 2026 e também para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027. O Nacional chega embalado pela melhor campanha da competição. A equipe amazonense somou 13 pontos na primeira fase, com quatro vitórias e um empate, além de ter marcado 14 gols e sofrido apenas um. O clube também vive momento de mudança fora de campo, já que terá a estreia do técnico Júlio César Nunes, anunciado nesta semana após passagem pelo Águia de Marabá. O treinador assume o time justamente para a decisão em Belém e deve manter a base utilizada nas últimas partidas da temporada. Atualmente, o Nacional também ocupa posição de destaque no Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro. Ficha Técnica Data: 20/05/2026 Hora: 20h Local: Mangueirão Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Samuel Smith Nobrega Silva (TO) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Lucca Carvalho, Facundo Bonifazi; Brian Macapá, Caio Mello, Thayllon, Marcinho; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Junior Rocha Nacional: Caio Alan; Barbieri, Michel, Thiago Lopes, Miliano; Rodrigo, Wendel, Renanzinho; Rafa Marcos, Hernane Brocador e Kevin Mercado. Técnico: Julio César Nunes Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final da copa norte paysandu x nacional paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. 21.05.26 19h10 Futebol Coincidência? 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