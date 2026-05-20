Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão

Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase

O Liberal
fonte

Paysandu e Nacional se enfrenta novamente, agora valendo o título da Copa Norte. (João Vitor Normando / Paysandu)

Paysandu e Nacional começam nesta quarta-feira (20), às 20h, no Mangueirão, a disputa pelo título da Copa Norte 2026. O confronto de volta está marcado para o dia 28 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus, onde o time amazonense terá a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A decisão ganhou contornos ainda mais intensos após o encontro entre as equipes na fase de grupos. Na ocasião, o Paysandu utilizou uma equipe formada majoritariamente por atletas das categorias de base e acabou goleado por 7 a 0 pelo Nacional, em Manaus. Agora, o elenco principal bicolor tenta transformar a final em uma resposta dentro de campo.

Mesmo com o clima de “forra” criado pela torcida, os jogadores do Papão preferem tratar a decisão com cautela. O foco da equipe é construir vantagem em Belém para administrar o confronto no Amazonas.

O Paysandu chega para a final após derrota por 2 a 0 para o Caxias, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, a comissão técnica deve utilizar força máxima na decisão regional. O técnico Júnior Rocha, que não comandou o time na goleada sofrida em Manaus, aposta na experiência do elenco principal para um cenário diferente nesta final.

A expectativa é de grande público no Mangueirão. A diretoria lançou ingressos promocionais e mais de 25 mil entradas já haviam sido emitidas antes da partida. Inicialmente marcado para a Curuzu, o duelo acabou transferido para o estádio estadual por conta da alta procura da torcida e também para preservação do gramado bicolor.

VEJA MAIS

image Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C
Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia

image Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional
Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional

image Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis
Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Além do título, a decisão vale vaga para a final da Copa Verde de 2026 e também para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

O Nacional chega embalado pela melhor campanha da competição. A equipe amazonense somou 13 pontos na primeira fase, com quatro vitórias e um empate, além de ter marcado 14 gols e sofrido apenas um. O clube também vive momento de mudança fora de campo, já que terá a estreia do técnico Júlio César Nunes, anunciado nesta semana após passagem pelo Águia de Marabá.

O treinador assume o time justamente para a decisão em Belém e deve manter a base utilizada nas últimas partidas da temporada. Atualmente, o Nacional também ocupa posição de destaque no Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica

Data: 20/05/2026
Hora: 20h
Local: Mangueirão
Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Samuel Smith Nobrega Silva (TO)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Lucca Carvalho, Facundo Bonifazi; Brian Macapá, Caio Mello, Thayllon, Marcinho; Kleiton Pego e Ítalo.
Técnico: Junior Rocha

Nacional: Caio Alan; Barbieri, Michel, Thiago Lopes, Miliano; Rodrigo, Wendel, Renanzinho; Rafa Marcos, Hernane Brocador e Kevin Mercado.
Técnico: Julio César Nunes

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

final da copa norte

paysandu x nacional

paysandu

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar'

Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada.

21.05.26 19h10

Futebol

Coincidência? Última Copa do Norte do Paysandu teve amazonense e placar magro na final

Em 2002, conquista do torneio regional abriu caminho para um dos momentos mais vitoriosos da história bicolor.

21.05.26 18h22

Futebol

Paysandu bate recorde de público na temporada em final da Copa Norte

Mais de 33 mil torcedores lotaram o Mangueirão na vitória sobre o Nacional-AM e empurraram o Papão para vantagem na decisão

21.05.26 15h32

futebol

Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso'

Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA

21.05.26 10h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão

Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A

21.05.26 14h38

Futebol

Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal

Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim

21.05.26 15h14

Futebol

CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário

Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

20.05.26 18h54

FUTEBOL

STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras

Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo

21.05.26 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda