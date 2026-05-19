Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional O Liberal 19.05.26 17h12 Marcinho espera o confronto contra o Nacional, pela final da Copa Norte. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu inicia nesta terça-feira (20) a disputa da final da Copa Norte diante do Nacional, no Mangueirão, em Belém. A partida de volta será no dia 28 de maio, em Manaus. Único campeão paraense do torneio, o Papão busca o bicampeonato após conquistar a edição de 2001, enquanto os amazonenses tentam levantar a taça pela primeira vez. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Além da importância do título, o confronto também traz um fardo para a torcida bicolor. Recentemente, o Nacional goleou o Paysandu por 7 a 0, na primeira fase da competição, resultado que ainda repercute entre os torcedores e aumenta o clima de “forra” para a decisão. O meia Marcinho reconheceu o sentimento que envolve o duelo, mas pregou equilíbrio dentro de campo. “A gente sabe que a rivalidade sempre tem, ainda mais pela partida que a gente teve contra eles, que a gente tomou 7 a 0. Então a gente sabe dessa responsabilidade”, afirmou. VEJA MAIS Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro O jogador destacou que o elenco está focado em construir uma vantagem no Mangueirão para decidir a taça fora de casa com mais tranquilidade. “Sabemos que vai ser um jogo difícil, uma final, mas a gente tá bastante preparado e motivado para fazer um jogo muito forte e, se Deus quiser, conseguir o resultado positivo”, disse. A expectativa é de grande público em Belém. Mais de 30 mil ingressos já haviam sido comercializados antes da partida, e Marcinho voltou a destacar a força da torcida bicolor. “Os torcedores vêm nos apoiando em todos os jogos. Como eu falo, é o nosso 12º jogador. Cabe a nós dar o nosso melhor dentro de campo”, comentou. Mesmo vindo de derrota para o Caxias pela Série C, o meia garantiu que o elenco deixou o revés para trás e chega motivado para a decisão. “É página virada. Temos uma decisão muito importante amanhã, não só para nós jogadores, mas para o clube. Decisão não tem cansaço, é superação”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu final da copa norte futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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