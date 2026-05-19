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Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional

Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional

O Liberal
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Marcinho espera o confronto contra o Nacional, pela final da Copa Norte. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu inicia nesta terça-feira (20) a disputa da final da Copa Norte diante do Nacional, no Mangueirão, em Belém. A partida de volta será no dia 28 de maio, em Manaus. Único campeão paraense do torneio, o Papão busca o bicampeonato após conquistar a edição de 2001, enquanto os amazonenses tentam levantar a taça pela primeira vez.

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Além da importância do título, o confronto também traz um fardo para a torcida bicolor. Recentemente, o Nacional goleou o Paysandu por 7 a 0, na primeira fase da competição, resultado que ainda repercute entre os torcedores e aumenta o clima de “forra” para a decisão.

O meia Marcinho reconheceu o sentimento que envolve o duelo, mas pregou equilíbrio dentro de campo. “A gente sabe que a rivalidade sempre tem, ainda mais pela partida que a gente teve contra eles, que a gente tomou 7 a 0. Então a gente sabe dessa responsabilidade”, afirmou.

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O jogador destacou que o elenco está focado em construir uma vantagem no Mangueirão para decidir a taça fora de casa com mais tranquilidade. “Sabemos que vai ser um jogo difícil, uma final, mas a gente tá bastante preparado e motivado para fazer um jogo muito forte e, se Deus quiser, conseguir o resultado positivo”, disse.

A expectativa é de grande público em Belém. Mais de 30 mil ingressos já haviam sido comercializados antes da partida, e Marcinho voltou a destacar a força da torcida bicolor. “Os torcedores vêm nos apoiando em todos os jogos. Como eu falo, é o nosso 12º jogador. Cabe a nós dar o nosso melhor dentro de campo”, comentou.

Mesmo vindo de derrota para o Caxias pela Série C, o meia garantiu que o elenco deixou o revés para trás e chega motivado para a decisão. “É página virada. Temos uma decisão muito importante amanhã, não só para nós jogadores, mas para o clube. Decisão não tem cansaço, é superação”, completou.

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