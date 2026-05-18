Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro O Liberal 18.05.26 19h02 O Papão perdeu fora, mas segue na ponta. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O revés por 2 a 0 para o Caxias, no Estádio Centenário, não tirou o Paysandu da liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo derrotado fora de casa, o Papão terminou a sétima rodada na primeira colocação graças aos tropeços dos principais concorrentes diretos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Brusque, que iniciou a rodada empatado em pontos com o time paraense, perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária, na Fonte Luminosa. Já o Amazonas, outro postulante à ponta, acabou superado pelo Floresta por 3 a 2, no Ceará. Quem também desperdiçou a chance de encostar foi o Guarani, derrotado pelo Ituano por 3 a 1, no Brinco de Ouro. Com os resultados, o Paysandu segue com 14 pontos, mesma pontuação do Brusque, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Amazonas aparece logo atrás, com 13 pontos, ao lado do Ituano, que entrou no G-4 após a rodada. VEJA MAIS Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. A classificação também mostra o equilíbrio da Série C neste início de competição. Após sete jogos, apenas quatro pontos separam o líder Paysandu do 12º colocado, o Barra, que soma 10 pontos. Mesmo sem pontuar em Caxias do Sul, o Papão conseguiu manter a ponta da tabela e agora volta as atenções para outra decisão na temporada. Na próxima quarta-feira (20), a equipe paraense enfrenta o Nacional-AM, às 20h, no Mangueirão, pelo primeiro jogo da final da Copa Norte. Pela Série C, o Paysandu retorna a campo no dia 25, quando encara o Floresta, novamente no Mangueirão, buscando se recuperar no Brasileiro e defender a liderança da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro 18.05.26 19h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deve deixar o Nacional-AM Bom ou ruim para o Papão? O Leão amazonense deve vir com técnico interino para o primeiro jogo da final da Copa Norte 18.05.26 18h55 futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. 17.05.26 18h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35