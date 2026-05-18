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Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C

Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro

O Liberal
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O Papão perdeu fora, mas segue na ponta. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O revés por 2 a 0 para o Caxias, no Estádio Centenário, não tirou o Paysandu da liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo derrotado fora de casa, o Papão terminou a sétima rodada na primeira colocação graças aos tropeços dos principais concorrentes diretos.

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O Brusque, que iniciou a rodada empatado em pontos com o time paraense, perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária, na Fonte Luminosa. Já o Amazonas, outro postulante à ponta, acabou superado pelo Floresta por 3 a 2, no Ceará. Quem também desperdiçou a chance de encostar foi o Guarani, derrotado pelo Ituano por 3 a 1, no Brinco de Ouro.

Com os resultados, o Paysandu segue com 14 pontos, mesma pontuação do Brusque, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Amazonas aparece logo atrás, com 13 pontos, ao lado do Ituano, que entrou no G-4 após a rodada.

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A classificação também mostra o equilíbrio da Série C neste início de competição. Após sete jogos, apenas quatro pontos separam o líder Paysandu do 12º colocado, o Barra, que soma 10 pontos.

Mesmo sem pontuar em Caxias do Sul, o Papão conseguiu manter a ponta da tabela e agora volta as atenções para outra decisão na temporada. Na próxima quarta-feira (20), a equipe paraense enfrenta o Nacional-AM, às 20h, no Mangueirão, pelo primeiro jogo da final da Copa Norte.

Pela Série C, o Paysandu retorna a campo no dia 25, quando encara o Floresta, novamente no Mangueirão, buscando se recuperar no Brasileiro e defender a liderança da competição.

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