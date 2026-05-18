Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil O Liberal 18.05.26 17h12 Veja os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 (O Liberal) O torcedor brasileiro já conhece quem são os 26 jogadores que farão parte da equipe que tentará conquistará o sexto título mundial. No final da tarde desta segunda-feira (18), o treinador Carlo Ancelotti anunciou, em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os convocados para o Mundial. A maior novidade foi o retorno do atacante Neymar, do Santos, que volta a ser convocado após quase três anos. Veja a lista dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 Goleiros: Alisson (Liverpool) Ederson (Fenerbahçe) Weverton (Grêmio) Defensor Alex Sandro (Flamengo) Bremer (Juventus) Danilo (Flamengo) Douglas Santos (Zenit) Marquinhos (PSG) Gabriel Magalhães (Arsenal) Ibañez (Al-Ahi) Léo Pereira (Flamengo) Wesley (Roma) Meio de campo Casemiro (Manchester United) Bruno Guimarães (Newcastle United) Danilo Santos (Botafogo) Lucas Paquetá (Flamengo) Fabinho (Al-Ittihad) Atacantes Endrick (Lyon) Igor Thiago (Brentford) Vini Jr (Real Madrid) Raphinha (Barcelona) Luiz Henrique (Zenit) Neymar Jr. (Santos) Matheus Cunha (Manchester United) Gabriel Martinelli.(Arsenal) Rayan (Bournemouth) A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileria convocação copa do mundo copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35