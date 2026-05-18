Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026

O torcedor brasileiro já conhece quem são os 26 jogadores que farão parte da equipe que tentará conquistará o sexto título mundial. No final da tarde desta segunda-feira (18), o treinador Carlo Ancelotti anunciou, em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os convocados para o Mundial. A maior novidade foi o retorno do atacante Neymar, do Santos, que volta a ser convocado após quase três anos.

Veja a lista dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensor

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahi)

Léo Pereira (Flamengo)

Wesley (Roma)

Meio de campo

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Vini Jr (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Luiz Henrique (Zenit)

Neymar Jr. (Santos)

Matheus Cunha (Manchester United)

Gabriel Martinelli.(Arsenal)

Rayan (Bournemouth)

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