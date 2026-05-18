Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura

A possível presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 segue movimentando o debate entre torcedores da Seleção Brasileira. Em meio à expectativa pela divulgação da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), a reportagem de O Liberal recorreu ao tarot para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial?

A interpretação das cartas tiradas foi realizada pela inteligência artificial. De acordo com a leitura, a tendência é positiva para a convocação do atacante, apesar das incertezas que cercam a condição física do jogador após uma sequência de lesões nos últimos anos.

A abertura da mesa apresentou o Dois de Espadas ao lado do Cinco de Ouros, combinação interpretada pela IA como um reflexo das dúvidas envolvendo Neymar. As cartas simbolizariam tanto o impasse vivido pela comissão técnica quanto a luta do jogador para superar limitações físicas.

No centro da leitura, no entanto, o cenário mudou. O Dez de Copas e o Seis de Espadas apareceram como sinais de apoio ao atacante e de uma transição para um momento mais estável. Já o Ás de Espadas, acompanhado do Seis de Ouros, indicaria uma decisão racional da comissão técnica, levando em consideração o peso do atleta dentro do grupo e o esforço para retornar em condições de disputar o torneio.

Na reta final da interpretação, cartas como a Roda da Fortuna, o Dois de Copas e O Imperador reforçaram a previsão de um desfecho favorável. Segundo a IA, a combinação representa a aprovação da autoridade máxima, no caso Ancelotti, e um alinhamento entre jogador e elenco para a presença no Mundial.

A carta da Força, apontada como energia central da leitura, simbolizaria superação física e resistência emocional. Já o Cavaleiro de Paus foi interpretado como um indicativo de movimento e viagem, associado diretamente à ida para a Copa do Mundo.

Convocação

O Grupo Liberal acompanha todos os detalhes da convocação com uma cobertura especial multiplataforma ao longo do dia. A programação inclui transmissão ao vivo no YouTube, minuto a minuto no portal e bastidores nas redes sociais de O Liberal.

A partir das 16h, o programa Liberal+ transmite ao vivo no canal de O Liberal no YouTube a lista de convocados e a repercussão da convocação da seleção brasileira. Diretamente do Rio de Janeiro, o Abner Luiz mostra os bastidores do evento e traz informações do local onde Carlo Ancelotti fará o anúncio oficial da lista.