Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) O Liberal 02.07.26 9h24 Jogador deve ficar três semanas fora dos gramados (Jorge Luís Totti/Paysandu) O atacante Thalyson foi submetido a uma cirurgia na tarde da última quarta-feira (1º), em Belém. Conforme divulgou o Paysandu nesta quinta-feira (2), o procedimento cirúrgico foi realizado para tratar uma fratura no quarto metacarpo da mão direita. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Por meio de nota, o clube bicolor informou que a lesão ocorreu após um pisão que o jogador sofreu na partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27), válida pela 12ª rodada da Série C. O procedimento ocorreu conforme o planejado e foi conduzido pelo cirurgião de mão Dr. Ney Acatauassú. Segundo o Paysandu, Thalyson recebeu alta na manhã desta quinta-feira (2) e ficará em repouso total até a próxima segunda-feira (6), quando retomará as atividades físicas e as sessões de reabilitação da mão. VEJA MAIS Edilson admite incômodo com derrota, mas vê Paysandu pronto para reagir na Série C Lateral destaca cobrança interna, senso de urgência e foco total no duelo contra o Ypiranga, fora de casa, pela próxima rodada Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo O clube também informou que o jogador deve retornar aos gramados em cerca de três semanas, utilizando uma bandagem para proteger a mão. Assim, o atacante deve ficar de fora dos próximos dois jogos do Papão na Série C. Thalyson é uma baixa importante para a equipe. Apesar de não ser titular absoluto da posição, o jogador é uma das peças mais utilizadas pelo treinador Júnior Rocha. Até o momento, ele já disputou 29 jogos com a camisa bicolor, marcou um gol e deu duas assistências. Agenda Neste domingo (5), o Bicola encara o Ypiranga-RS fora de casa. A partida será às 11h. O time bicolor vive um momento de alerta no campeonato. Nos últimos cinco jogos, o Paysandu perdeu três e venceu dois. A equipe segue na terceira posição, com 20 pontos, mas com pouca vantagem sobre os adversários. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu thalyson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. 02.07.26 12h33 futebol Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) 02.07.26 9h24 Futebol Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo 01.07.26 20h45 Futebol Edilson admite incômodo com derrota, mas vê Paysandu pronto para reagir na Série C Lateral destaca cobrança interna, senso de urgência e foco total no duelo contra o Ypiranga, fora de casa, pela próxima rodada 01.07.26 19h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) 02.07.26 9h24 CRISE Sem dinheiro? Adversário do Remo na Copa do Brasil, Santos agrava crise e sofre transfer ban da Fifa Clube alvinegro foi penalizado pela entidade máxima do futebol mundial por débito com o Monaco pelo volante Jean Lucas. 02.07.26 7h06 Futebol Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo 01.07.26 20h45 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59