Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão

O atacante Thalyson foi submetido a uma cirurgia na tarde da última quarta-feira (1º), em Belém. Conforme divulgou o Paysandu nesta quinta-feira (2), o procedimento cirúrgico foi realizado para tratar uma fratura no quarto metacarpo da mão direita.

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Por meio de nota, o clube bicolor informou que a lesão ocorreu após um pisão que o jogador sofreu na partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27), válida pela 12ª rodada da Série C. O procedimento ocorreu conforme o planejado e foi conduzido pelo cirurgião de mão Dr. Ney Acatauassú.

Segundo o Paysandu, Thalyson recebeu alta na manhã desta quinta-feira (2) e ficará em repouso total até a próxima segunda-feira (6), quando retomará as atividades físicas e as sessões de reabilitação da mão.

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O clube também informou que o jogador deve retornar aos gramados em cerca de três semanas, utilizando uma bandagem para proteger a mão. Assim, o atacante deve ficar de fora dos próximos dois jogos do Papão na Série C.

Thalyson é uma baixa importante para a equipe. Apesar de não ser titular absoluto da posição, o jogador é uma das peças mais utilizadas pelo treinador Júnior Rocha. Até o momento, ele já disputou 29 jogos com a camisa bicolor, marcou um gol e deu duas assistências.

Agenda

Neste domingo (5), o Bicola encara o Ypiranga-RS fora de casa. A partida será às 11h. O time bicolor vive um momento de alerta no campeonato. Nos últimos cinco jogos, o Paysandu perdeu três e venceu dois. A equipe segue na terceira posição, com 20 pontos, mas com pouca vantagem sobre os adversários.