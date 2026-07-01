Edilson admite incômodo com derrota, mas vê Paysandu pronto para reagir na Série C

O Paysandu tenta virar a chave após a derrota para o Santa Cruz, por 1 a 0, na Curuzu, e já concentra as atenções no confronto contra o Ypiranga, no próximo dia 5, em Erechim, pela sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o tropeço em casa, o Papão segue no G-4, ocupando a terceira colocação com 20 pontos, enquanto o adversário gaúcho aparece em 15º, com 15.

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Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o lateral-direito Edilson reconheceu o momento de pressão, mas garantiu que o elenco está mobilizado para retomar o caminho das vitórias. “A gente está muito incomodado, muito chateado com os resultados negativos. O grupo se cobra muito. Mas com muito trabalho e muita resiliência acredito que vamos conseguir dar a volta por cima”, afirmou.

O jogador destacou o equilíbrio da Série C e lembrou que os concorrentes diretos também têm oscilado nas últimas rodadas. Para ele, a diferença na reta final será definida nos detalhes. “É uma competição muito equilibrada e muito difícil. Não tem jogo fácil. São os detalhes que vão fazer toda a diferença para conquistar a classificação e o tão sonhado acesso”, disse.

Edilson também falou sobre o peso de vestir a camisa do Paysandu e ressaltou a responsabilidade diante da torcida bicolor. “Nós representamos uma nação. A responsabilidade aqui é muito grande. Quando a gente veste essa camisa, o mínimo que tem que entregar é tudo da gente”, destacou.

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Apesar da derrota para o Santa Cruz, o lateral entende que a equipe apresentou volume de jogo e criou oportunidades, mas voltou a apontar a necessidade de melhorar as tomadas de decisão e a eficiência nas finalizações. O defensor classificou o atual cenário como um momento de “atenção redobrada”, especialmente porque a competição começa a afunilar e a margem para erros diminui.

“O senso de urgência já foi ligado. A gente conversa bastante, se cobra muito e sabe que não tem mais margem para deixar para a próxima rodada”, afirmou. O confronto contra o Ypiranga será disputado no estádio Colosso da Lagoa, a partir das 11 horas deste domingo, por conta do jogo do Brasil, que começa às 17 horas.