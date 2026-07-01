Edilson admite incômodo com derrota, mas vê Paysandu pronto para reagir na Série C Lateral destaca cobrança interna, senso de urgência e foco total no duelo contra o Ypiranga, fora de casa, pela próxima rodada O Liberal 01.07.26 19h31 Edílson segue confiante na reação bicolor na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu tenta virar a chave após a derrota para o Santa Cruz, por 1 a 0, na Curuzu, e já concentra as atenções no confronto contra o Ypiranga, no próximo dia 5, em Erechim, pela sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o tropeço em casa, o Papão segue no G-4, ocupando a terceira colocação com 20 pontos, enquanto o adversário gaúcho aparece em 15º, com 15. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o lateral-direito Edilson reconheceu o momento de pressão, mas garantiu que o elenco está mobilizado para retomar o caminho das vitórias. “A gente está muito incomodado, muito chateado com os resultados negativos. O grupo se cobra muito. Mas com muito trabalho e muita resiliência acredito que vamos conseguir dar a volta por cima”, afirmou. O jogador destacou o equilíbrio da Série C e lembrou que os concorrentes diretos também têm oscilado nas últimas rodadas. Para ele, a diferença na reta final será definida nos detalhes. “É uma competição muito equilibrada e muito difícil. Não tem jogo fácil. São os detalhes que vão fazer toda a diferença para conquistar a classificação e o tão sonhado acesso”, disse. Edilson também falou sobre o peso de vestir a camisa do Paysandu e ressaltou a responsabilidade diante da torcida bicolor. “Nós representamos uma nação. A responsabilidade aqui é muito grande. Quando a gente veste essa camisa, o mínimo que tem que entregar é tudo da gente”, destacou. VEJA MAIS Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo Paysandu enfrenta Ypiranga em duelo das defesas mais vazadas da Série C Papão visita a equipe gaúcha no domingo (5), em Erechim, tentando melhorar o desempenho defensivo e manter lugar na parte de cima da tabela Matheus Vargas passa por cirurgia após nova lesão no joelho Previsão é de que o atleta receba alta nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação. Apesar da derrota para o Santa Cruz, o lateral entende que a equipe apresentou volume de jogo e criou oportunidades, mas voltou a apontar a necessidade de melhorar as tomadas de decisão e a eficiência nas finalizações. O defensor classificou o atual cenário como um momento de “atenção redobrada”, especialmente porque a competição começa a afunilar e a margem para erros diminui. “O senso de urgência já foi ligado. A gente conversa bastante, se cobra muito e sabe que não tem mais margem para deixar para a próxima rodada”, afirmou. O confronto contra o Ypiranga será disputado no estádio Colosso da Lagoa, a partir das 11 horas deste domingo, por conta do jogo do Brasil, que começa às 17 horas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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