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Remo confirma contratação de meia para a sequência da temporada

Edson Fernando estava na Ucrânia e é o primeiro reforço anunciado pelo Leão Azul para o segundo semestre

O Liberal
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Jogador já treina com o elenco azulino (Ascom Remo)

Após especulações, o Remo anunciou, na manhã desta quarta-feira (1º), a contratação do meia Edson Fernando, que estava no Karpaty Lviv, da Ucrânia. Conforme divulgou o clube azulino, o contrato é de empréstimo até o fim da temporada.

Edson é o primeiro reforço contratado pelo Leão Azul para a sequência da temporada. O meia já está em Belém, realizou os exames médicos e passou por avaliações físicas no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), segundo o Remo. Além disso, o jogador já está integrado ao elenco e iniciou os treinamentos.

Em declaração ao clube, Edson Fernando disse que estava ansioso para retornar ao Brasil após três temporadas na Ucrânia e destacou que espera poder ajudar a equipe a conquistar o principal objetivo do ano, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Estava na Ucrânia há três anos e ansioso para voltar ao Brasil, vir para um time grande, com torcida, e venho bastante motivado. O Remo é um time histórico, com uma torcida gigante. Espero me adaptar da melhor maneira possível e ajudar. Sobre as minhas características, sou um volante que gosta de chegar ao ataque, sair bastante da marcação e também posso jogar pela lateral direita", declarou o jogador.

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