Remo confirma contratação de meia para a sequência da temporada Edson Fernando estava na Ucrânia e é o primeiro reforço anunciado pelo Leão Azul para o segundo semestre O Liberal 01.07.26 9h16 Jogador já treina com o elenco azulino (Ascom Remo) Após especulações, o Remo anunciou, na manhã desta quarta-feira (1º), a contratação do meia Edson Fernando, que estava no Karpaty Lviv, da Ucrânia. Conforme divulgou o clube azulino, o contrato é de empréstimo até o fim da temporada. Edson é o primeiro reforço contratado pelo Leão Azul para a sequência da temporada. O meia já está em Belém, realizou os exames médicos e passou por avaliações físicas no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), segundo o Remo. Além disso, o jogador já está integrado ao elenco e iniciou os treinamentos. Em declaração ao clube, Edson Fernando disse que estava ansioso para retornar ao Brasil após três temporadas na Ucrânia e destacou que espera poder ajudar a equipe a conquistar o principal objetivo do ano, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. "Estava na Ucrânia há três anos e ansioso para voltar ao Brasil, vir para um time grande, com torcida, e venho bastante motivado. O Remo é um time histórico, com uma torcida gigante. Espero me adaptar da melhor maneira possível e ajudar. Sobre as minhas características, sou um volante que gosta de chegar ao ataque, sair bastante da marcação e também posso jogar pela lateral direita", declarou o jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Marcelo Rangel entra na fase final da recuperação e projeta retorno ao gol do Remo Goleiro já iniciou a transição para o campo após lesão no joelho esquerdo e espera voltar a ficar à disposição nas próximas semanas 30.06.26 21h57 FUTEBOL Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino 30.06.26 18h12 Futebol Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo 30.06.26 14h18 Futebol CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato. 30.06.26 12h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B 30.06.26 20h23 Futebol Marcelo Rangel entra na fase final da recuperação e projeta retorno ao gol do Remo Goleiro já iniciou a transição para o campo após lesão no joelho esquerdo e espera voltar a ficar à disposição nas próximas semanas 30.06.26 21h57 Futebol Novo contratado do Remo já treina no Baenão; saiba quem é O atleta aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos e dos exames médicos para ser oficializado pelo Leão 29.06.26 14h33 FUTEBOL Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino 30.06.26 18h12