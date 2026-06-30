Marcelo Rangel entra na fase final da recuperação e projeta retorno ao gol do Remo Goleiro já iniciou a transição para o campo após lesão no joelho esquerdo e espera voltar a ficar à disposição nas próximas semanas O Liberal 30.06.26 21h57 Marcelo Rangel segue treinando forte para o retorno à meta azulina. (Ascom Remo) Principal destaque do Remo nas últimas duas temporadas, o goleiro Marcelo Rangel está cada vez mais próximo de voltar a defender a meta azulina. Em fase final de recuperação de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o arqueiro iniciou a transição física e deve retornar às atividades normais de campo na próxima semana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A lesão foi diagnosticada no fim de maio e tirou Rangel da partida válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o chefe do departamento médico azulino, Jean Klay, estimou um prazo de recuperação entre quatro e seis semanas. O goleiro comemorou a evolução no tratamento e destacou que o período de paralisação da competição ajudou no processo de recuperação. "Não existe um momento bom para se lesionar, mas, graças a Deus, isso aconteceu justamente nesse período de paralisação para a Copa. Isso me deu um prazo para trabalhar com todo o suporte do NASP, liderado pelo doutor Jean Klay. A recuperação tem sido muito boa, até melhor do que eu esperava." VEJA MAIS Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato. Zé Ricardo projeta reação do Remo na Série A após pausa da temporada Volante destaca evolução da equipe, importância do período de treinamentos e acredita na saída do Leão da zona de rebaixamento Agora, Marcelo Rangel já trabalha no gramado e explica que a etapa seguinte passa pelo condicionamento físico e pela confiança para voltar a atuar. "Nesta semana iniciamos a transição para o campo e agora vamos trabalhar a parte física e recuperar a confiança. É uma lesão no ligamento do joelho, não é algo simples, mas tenho toda uma equipe me auxiliando para que eu possa voltar o quanto antes e ajudar o clube." Um dos líderes do elenco azulino, o goleiro ressaltou o comprometimento com a recuperação e afirmou que sempre buscou retornar rapidamente após períodos de afastamento. "Sou um atleta muito comprometido com a causa, com o clube e comigo mesmo. É normal que o atleta passe por lesões ao longo da carreira, e eu sempre consegui me recuperar rapidamente. Por isso, estou trabalhando muito para voltar o mais rápido possível." Segundo Rangel, as dores já ficaram para trás. O foco, neste momento, é readquirir segurança para os movimentos exigidos durante as partidas. "O atleta de futebol convive com dores no dia a dia, porque está sempre sendo exigido ao máximo. Hoje já não sinto dores. Agora é mais uma questão de confiança, para que o joelho responda bem em todas as situações dentro de campo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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