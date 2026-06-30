Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais

O Remo enfim conseguiu ajustar a saída de um jogador após a parada de férias. O Remo ainda não anunciou oficialmente, mas o atacante João Pedro, auto de dois gols no jogo do acesso à Série A, rescindiu o contrato com o Leão Azul.

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A informação foi publicada na tarde desta terça-feira, no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. João Pedro é natural de Portugal, mas possui também a cidadania de Guiná-Bissau. Com 29 anos, o jogador foi contratado no meio da temporada de 2025 e fez 27 partidas com a camisa do Remo.

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João Pedro marcou dois gols no jogo do acesso (Foto: Raul Martins / Remo)

João Pedro foi importante na conquista do acesso do Remo à Série A. Ele marcou quatro gols na campanha da Série B 2025, dois deles no jogo decisivo diante do Goiás-GO, no Mangueirão, na vitória por 3 a 1, com dois gols dele.

Na atual temporada o atacante esteve presente em 14 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Em toda passagem pelo Remo, João Pedro conquistou, além do acesso à Série A, o título da Supercopa Grão-Pará