Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo Fábio Will 30.06.26 14h18 O atleta foi importante na conquista do acesso (Samara Miranda/Ascom Remo) O Remo enfim conseguiu ajustar a saída de um jogador após a parada de férias. O Remo ainda não anunciou oficialmente, mas o atacante João Pedro, auto de dois gols no jogo do acesso à Série A, rescindiu o contrato com o Leão Azul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A informação foi publicada na tarde desta terça-feira, no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. João Pedro é natural de Portugal, mas possui também a cidadania de Guiná-Bissau. Com 29 anos, o jogador foi contratado no meio da temporada de 2025 e fez 27 partidas com a camisa do Remo. VEJA MAIS CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato. Oito jogadores treinam fora do Baenão e podem deixar o Remo na próxima janela; saiba mais O elenco azulino trabalha para o retorno no próximo dia 23 de julho, contra o Corinthians, pela 19ª rodada da competição Novo contratado do Remo já treina no Baenão; saiba quem é O atleta aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos e dos exames médicos para ser oficializado pelo Leão João Pedro marcou dois gols no jogo do acesso (Foto: Raul Martins / Remo) João Pedro foi importante na conquista do acesso do Remo à Série A. Ele marcou quatro gols na campanha da Série B 2025, dois deles no jogo decisivo diante do Goiás-GO, no Mangueirão, na vitória por 3 a 1, com dois gols dele. Na atual temporada o atacante esteve presente em 14 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Em toda passagem pelo Remo, João Pedro conquistou, além do acesso à Série A, o título da Supercopa Grão-Pará Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo joão pedro série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo 30.06.26 14h18 Futebol CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato. 30.06.26 12h04 FUTEBOL Zé Ricardo projeta reação do Remo na Série A após pausa da temporada Volante destaca evolução da equipe, importância do período de treinamentos e acredita na saída do Leão da zona de rebaixamento 29.06.26 21h06 Futebol Novo contratado do Remo já treina no Baenão; saiba quem é O atleta aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos e dos exames médicos para ser oficializado pelo Leão 29.06.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C 30.06.26 12h07 Futebol CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato. 30.06.26 12h04 futebol Paysandu tenta encerrar jejum de quase seis anos contra o Ypiranga-RS na Série C Papão não vence a equipe gaúcha desde 2020 e busca recuperação após derrota para o Santa Cruz para seguir entre os primeiros colocados da Terceirona 30.06.26 11h47 Futebol Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo 30.06.26 14h18