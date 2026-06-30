Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B O Liberal 30.06.26 20h23 O Azulão Marabaense está pronto para encarar o ABC. (aguiademarabafc) O Águia de Marabá terá um reencontro carregado de lembranças na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de eliminar o Parnahyba com vitória no placar agregado por 3 a 2, o time paraense enfrentará o ABC, adversário que cruzou seu caminho há 16 anos em um dos jogos mais marcantes da história do clube. Na Série C de 2010, Águia e ABC disputaram uma vaga na Série B em um mata-mata válido pelas quartas de final. O Azulão vinha de uma campanha histórica na primeira fase, terminando à frente do Fortaleza em seu grupo e alimentando o sonho do acesso. O primeiro confronto aconteceu em Marabá. O ABC venceu por 1 a 0, com gol de Claudemir aos 42 minutos do segundo tempo. Na volta, no Frasqueirão, em Natal, o Águia precisava vencer para seguir vivo, mas acabou derrotado por 3 a 1. Leandrão, Jackson e Claudemir marcaram para os potiguares, enquanto Jaime Júnior descontou para o time paraense. VEJA MAIS Seleção Brasileira entra de vez na Copa do Mundo com grande atuação contra a Escócia Destaque da equipe, Vini Junior iguala marca de Neymar em uma única edição de Mundial Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição A eliminação encerrou o sonho do acesso do Águia naquela temporada. O ABC subiu para a Série B e ainda conquistou o título da Série C de 2010. Já o clube marabaense não voltou a disputar uma decisão de acesso nacional e acabou rebaixado para a Série D em 2015. Novo capítulo Agora, o reencontro acontece em outro contexto, mas com o mesmo objetivo: voltar à Série C. Para conquistar o acesso, Águia e ABC ainda precisarão superar mais dois mata-matas, equivalentes às oitavas e quartas de final da competição. O time paraense chega ao confronto após campanha de seis vitórias, três empates e três derrotas em 12 jogos. O ABC, por sua vez, soma oito vitórias, três empates e apenas uma derrota, sofrida na estreia diante do Maguary. Na fase anterior, os potiguares eliminaram o Altos por 2 a 1 no placar agregado. Datas do confronto A CBF ainda não divulgou oficialmente a tabela detalhada da terceira fase, mas o Águia informou que a partida de ida deve ocorrer em 4 de julho, às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O jogo de volta está previsto para 11 ou 12 de julho, em Natal. Dezesseis anos depois do “jogo do acesso”, o Azulão terá uma nova chance de escrever sua história diante do mesmo adversário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol série d 2026 águia de marabá águia x abc futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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