Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso'

O Águia de Marabá terá um reencontro carregado de lembranças na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de eliminar o Parnahyba com vitória no placar agregado por 3 a 2, o time paraense enfrentará o ABC, adversário que cruzou seu caminho há 16 anos em um dos jogos mais marcantes da história do clube.

Na Série C de 2010, Águia e ABC disputaram uma vaga na Série B em um mata-mata válido pelas quartas de final. O Azulão vinha de uma campanha histórica na primeira fase, terminando à frente do Fortaleza em seu grupo e alimentando o sonho do acesso.

O primeiro confronto aconteceu em Marabá. O ABC venceu por 1 a 0, com gol de Claudemir aos 42 minutos do segundo tempo. Na volta, no Frasqueirão, em Natal, o Águia precisava vencer para seguir vivo, mas acabou derrotado por 3 a 1. Leandrão, Jackson e Claudemir marcaram para os potiguares, enquanto Jaime Júnior descontou para o time paraense.

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A eliminação encerrou o sonho do acesso do Águia naquela temporada. O ABC subiu para a Série B e ainda conquistou o título da Série C de 2010. Já o clube marabaense não voltou a disputar uma decisão de acesso nacional e acabou rebaixado para a Série D em 2015.

Novo capítulo

Agora, o reencontro acontece em outro contexto, mas com o mesmo objetivo: voltar à Série C. Para conquistar o acesso, Águia e ABC ainda precisarão superar mais dois mata-matas, equivalentes às oitavas e quartas de final da competição.

O time paraense chega ao confronto após campanha de seis vitórias, três empates e três derrotas em 12 jogos. O ABC, por sua vez, soma oito vitórias, três empates e apenas uma derrota, sofrida na estreia diante do Maguary. Na fase anterior, os potiguares eliminaram o Altos por 2 a 1 no placar agregado.

Datas do confronto

A CBF ainda não divulgou oficialmente a tabela detalhada da terceira fase, mas o Águia informou que a partida de ida deve ocorrer em 4 de julho, às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O jogo de volta está previsto para 11 ou 12 de julho, em Natal.

Dezesseis anos depois do “jogo do acesso”, o Azulão terá uma nova chance de escrever sua história diante do mesmo adversário.