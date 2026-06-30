Futebol sem bobos, mas com zebras! Felipe Campos 30.06.26 21h05 A Inglaterra segue representando a Europa na Copa do Mundo. (Tarso Sarraf / O Liberal) Com a fase de pré-oitavas de final em andamento, a Copa do Mundo já se despediu de seleções tradicionais como Alemanha e Holanda. O Uruguai, por sua vez, caiu ainda na fase de grupos. Equipes historicamente favoritas e recheadas de grandes jogadores ficaram pelo caminho. Afinal, as zebras estão mostrando que realmente não existem mais bobos no futebol? Recentemente, o jornalista Andrey Raychtock produziu uma reportagem documental sobre a origem da frase "não existe mais bobo no futebol". O registro mais antigo encontrado por ele é de 1973. Mais de cinco décadas depois, a atual Copa do Mundo reforça a impressão de que o futebol está cada vez mais equilibrado. Neste Mundial, a África foi o continente com melhor aproveitamento proporcional na classificação para o mata-mata: nove das dez seleções participantes avançaram de fase. Com exceção da Ásia, todos os continentes melhoraram o desempenho em relação à Copa de 2018. A América do Sul, por exemplo, passou de 50% para 83% de aproveitamento, com cinco das seis seleções classificadas. O futebol continua tendo seus favoritos, e o peso da tradição das grandes seleções segue fazendo diferença. Ainda assim, fatores como a globalização do esporte e a naturalização de atletas contribuíram para um cenário mais equilibrado, em que muitos confrontos são definidos nos detalhes. Sem dar margem para o azar Se algumas favoritas já fizeram as malas, a França não pretende entrar nessa lista. A seleção de Kylian Mbappé voltou a convencer ao vencer a Suécia e garantir vaga nas oitavas de final, quando enfrentará o Paraguai. Os Bleus encerraram a primeira fase com dez gols marcados em três partidas e seguem como um dos ataques mais eficientes da competição. Contra os suecos, foram três gols e 25 finalizações. Mbappé também alcançou uma marca histórica ao igualar Lionel Messi na artilharia das Copas do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Futebol sem bobos, mas com zebras! 30.06.26 21h05 Futebol Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B 30.06.26 20h23 Futebol Torcedores acompanham jogos da Copa do Mundo durante voos nos EUA Com deslocamentos de milhares de quilômetros entre as cidades-sede, brasileiros aproveitam TV e Wi-Fi a bordo para acompanhar partidas durante os voos nos Estados Unidos 30.06.26 19h49 Futebol Noruega vence Costa do Marfim e será adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Com gol decisivo de Haaland no fim da partida, seleção norueguesa supera os marfinenses e enfrenta o Brasil no próximo domingo, em Nova York/Nova Jersey 30.06.26 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B 30.06.26 20h23 Futebol Oito jogadores treinam fora do Baenão e podem deixar o Remo na próxima janela; saiba mais O elenco azulino trabalha para o retorno no próximo dia 23 de julho, contra o Corinthians, pela 19ª rodada da competição 29.06.26 13h58 MEMORÁVEL Brasil completa 23 anos do penta na Copa do Mundo de 2002; relembre a vitória Seleção comandada por Felipão venceu a Alemanha por 2 a 0 na final com dois gols de Ronaldo; título marcou a última conquista do futebol brasileiro no campeonato 30.06.25 23h36 FUTEBOL Atacante Borasi é reintegrado ao elenco do Paysandu, mas pode não permanecer na equipe Argentino Borasi treina com elenco, mas não deve permanecer no clube alviceleste 12.06.25 20h07