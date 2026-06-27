Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. O Liberal 27.06.26 19h46 A Tuna se despediu da Série D, enquanto o Águia avançou para a próxima fase. (Ascom Tuna Luso / Ascom Águia de Marabá) A tarde deste sábado (27) teve destinos opostos para os representantes paraenses na Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Águia de Marabá garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer o Parnahyba por 2 a 0, no Estádio Zinho de Oliveira, a Tuna Luso ficou no empate por 1 a 1 com o Iguatu, no Ceará, e deu adeus à competição. Em Marabá, o Azulão precisava reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida e conseguiu o objetivo diante da torcida. Com postura ofensiva desde o início, a equipe construiu a vitória com gols de Alex Silva, artilheiro do time na competição, e Felipe Pará, fechando o placar em 2 a 0 e garantindo a classificação com 3 a 2 no agregado. Além da vaga, o Águia encerrou um jejum do futebol paraense, que não conseguia superar a primeira fase eliminatória da Série D desde 2021. Agora, o clube aguarda a definição da CBF para conhecer o adversário das oitavas de final e seguir na disputa pelo acesso à Série C. VEJA MAIS Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase Já a Tuna Luso entrou em campo precisando reverter a derrota por 2 a 1 sofrida em Belém. A missão ficou mais difícil aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Lima colocou o Iguatu em vantagem. A equipe paraense pressionou na etapa final e chegou ao empate aos 44 minutos, com Warian Ameixa, mas o resultado não foi suficiente para levar a decisão aos pênaltis. Com o placar agregado de 3 a 2, a classificação ficou com os cearenses. A eliminação encerra a campanha da Tuna na Série D. Depois de uma boa primeira fase, a Lusa voltou a esbarrar em um velho obstáculo e segue sem conseguir avançar em confrontos eliminatórios da competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d 2026 tuna luso águia de marabá paraenses na série d futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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