Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí O Liberal 21.06.26 18h40 Águia Guerreira e o Azulão precisam de pelo menos uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis (Reprodução / Instagram / Tuna Luso) A Tuna Luso e o Águia de Marabá iniciaram a segunda fase da Série D com derrota. Neste domingo (21), em Belém, a Águia Guerreira perdeu para o Iguatu-CE por 2 a 1. Pelo mesmo placar, o Azulão foi derrotado pelo Parnahyba fora de casa. Com isso, os times vão ter que reverter a desvantagem no jogo de volta para seguirem vivos no campeonato. No estádio Mangueirão, a Águia Guerreira até começou o jogo vencendo. No primeiro tempo, Jayme abriu o placar. O time cruzmaltino foi para o intervalo com a vantagem, mas, na segunda etapa, deixou o adversário virar. Otacílio Marcos empatou para o Iguatu e João Neto, com um belo chute da entrada da área, virou para os visitantes. VEJA MAIS Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino Assim, a equipe cearense, além da vantagem no placar, decidirá a vaga para a próxima fase em casa. O jogo ocorre no sábado (27), às 16h, no estádio Morenão. Para avançar à próxima etapa, a Tuna terá que vencer por dois ou mais gols de diferença, ou por um, para levar a decisão para os pênaltis. Azulão na mesma situação No estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, no Piauí, o Águia de Marabá encarou o Parnahyba-PI em busca da vitória, mas não conseguiu superar a equipe da casa. Os gols do duelo foram marcados no primeiro tempo. O primeiro foi marcado por Kessinho. Na sequência, Alex deixou tudo igual e marcou para o Azulão. No entanto, Erick balançou as redes e garantiu a vitória para o Parnahyba. Assim, com o resultado, o Parnahyba joga pelo empate na partida de volta para avançar à terceira fase da competição. Enquanto o Águia de Marabá precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Uma vitória simples dos paraenses leva a decisão para os pênaltis. A partida será no próximo sábado (27), no estádio Zinho Oliveira, às 17h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d águia de marabá tuna luso esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí 21.06.26 18h40 COLUNA O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS! 21.06.26 17h34 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19