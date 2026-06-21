Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D

A Tuna Luso e o Águia de Marabá iniciaram a segunda fase da Série D com derrota. Neste domingo (21), em Belém, a Águia Guerreira perdeu para o Iguatu-CE por 2 a 1. Pelo mesmo placar, o Azulão foi derrotado pelo Parnahyba fora de casa. Com isso, os times vão ter que reverter a desvantagem no jogo de volta para seguirem vivos no campeonato.

No estádio Mangueirão, a Águia Guerreira até começou o jogo vencendo. No primeiro tempo, Jayme abriu o placar. O time cruzmaltino foi para o intervalo com a vantagem, mas, na segunda etapa, deixou o adversário virar.

Otacílio Marcos empatou para o Iguatu e João Neto, com um belo chute da entrada da área, virou para os visitantes.

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Assim, a equipe cearense, além da vantagem no placar, decidirá a vaga para a próxima fase em casa. O jogo ocorre no sábado (27), às 16h, no estádio Morenão.

Para avançar à próxima etapa, a Tuna terá que vencer por dois ou mais gols de diferença, ou por um, para levar a decisão para os pênaltis.

Azulão na mesma situação

No estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, no Piauí, o Águia de Marabá encarou o Parnahyba-PI em busca da vitória, mas não conseguiu superar a equipe da casa. Os gols do duelo foram marcados no primeiro tempo.

O primeiro foi marcado por Kessinho. Na sequência, Alex deixou tudo igual e marcou para o Azulão. No entanto, Erick balançou as redes e garantiu a vitória para o Parnahyba.

Assim, com o resultado, o Parnahyba joga pelo empate na partida de volta para avançar à terceira fase da competição. Enquanto o Águia de Marabá precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Uma vitória simples dos paraenses leva a decisão para os pênaltis. A partida será no próximo sábado (27), no estádio Zinho Oliveira, às 17h.