O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS! Felipe Campos 21.06.26 17h34 Japão está no grupo F, na segunda posição, com quatro pontos (Reprodução / Instagram) Toda criança que gosta de futebol no início dos anos 2000 tinha um desenho favorito em comum: Capitão Tsubasa. Criado no Japão, a animação contava a história de um jogador de futebol do país. O sucesso da série foi tão grande que, apenas dois anos depois de seu lançamento, em 1993, foi disputada a J-League (Liga de Futebol Japonesa Profissional) pela primeira vez. Trinta e três anos depois, um esporte que era marginalizado virou febre no Japão, e o país que tinha apenas uma animação como referência profissional agora tem um time que não perde há nove jogos, com sete vitórias, e que não perde para europeus desde a Copa do Mundo de 2018, com vitórias contra Alemanha e Espanha no período. Disputando o Mundial de 2026, os asiáticos já empataram com a Holanda e golearam a Tunísia. Próximo da classificação, o Japão vem jogando um ótimo futebol e pode ser a grande surpresa da competição, com um time rápido, ofensivo e que gosta de pressionar — sendo que essa mesma equipe venceu o Brasil no fim do ano passado. A FORÇA AFRICANA A Copa do Mundo também ganha a força do continente africano. Antes, os países que eram conhecidos — de maneira errada — apenas pela força física, agora equilibram e vencem os adversários na estratégia, técnica e velocidade. Em 2022, no Catar, foi o primeiro Mundial em que eles não tiveram mais derrotas do que vitórias, com oito resultados para cada lado. Em 2026, apesar das seis derrotas, cinco empates e três vitórias até o sábado (20), o que chama atenção é o equilíbrio e a dificuldade que essas seleções impuseram a outras equipes, com destaque para Marrocos, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Senegal. O FATOR CASA! Festa, estádios, organização e, principalmente, vitórias. Os países-sede da Copa do Mundo estão voando. O México venceu os dois primeiros jogos e já está classificado. Melhor ainda vêm os Estados Unidos, com uma goleada na estreia e outra boa vitória na segunda rodada, que já garantiram classificação sob o comando de Mauricio Pochettino. Já o Canadá somou quatro pontos até aqui e está com a classificação muito bem encaminhada para a próxima fase do torneio. DECEPÇÃO NA EUROPA Já a decepção da Copa do Mundo fica com a Turquia. Voltando aos Mundiais pela primeira vez desde 2002, a geração de Arda Güler e companhia foi eliminada com duas derrotas em dois jogos, restando apenas cumprir tabela na última rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí 21.06.26 18h40 COLUNA O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS! 21.06.26 17h34 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19