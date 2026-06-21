O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS!

Toda criança que gosta de futebol no início dos anos 2000 tinha um desenho favorito em comum: Capitão Tsubasa. Criado no Japão, a animação contava a história de um jogador de futebol do país. O sucesso da série foi tão grande que, apenas dois anos depois de seu lançamento, em 1993, foi disputada a J-League (Liga de Futebol Japonesa Profissional) pela primeira vez.

Trinta e três anos depois, um esporte que era marginalizado virou febre no Japão, e o país que tinha apenas uma animação como referência profissional agora tem um time que não perde há nove jogos, com sete vitórias, e que não perde para europeus desde a Copa do Mundo de 2018, com vitórias contra Alemanha e Espanha no período.

Disputando o Mundial de 2026, os asiáticos já empataram com a Holanda e golearam a Tunísia. Próximo da classificação, o Japão vem jogando um ótimo futebol e pode ser a grande surpresa da competição, com um time rápido, ofensivo e que gosta de pressionar — sendo que essa mesma equipe venceu o Brasil no fim do ano passado.

A FORÇA AFRICANA

A Copa do Mundo também ganha a força do continente africano. Antes, os países que eram conhecidos — de maneira errada — apenas pela força física, agora equilibram e vencem os adversários na estratégia, técnica e velocidade. Em 2022, no Catar, foi o primeiro Mundial em que eles não tiveram mais derrotas do que vitórias, com oito resultados para cada lado.

Em 2026, apesar das seis derrotas, cinco empates e três vitórias até o sábado (20), o que chama atenção é o equilíbrio e a dificuldade que essas seleções impuseram a outras equipes, com destaque para Marrocos, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Senegal.

O FATOR CASA!

Festa, estádios, organização e, principalmente, vitórias. Os países-sede da Copa do Mundo estão voando. O México venceu os dois primeiros jogos e já está classificado. Melhor ainda vêm os Estados Unidos, com uma goleada na estreia e outra boa vitória na segunda rodada, que já garantiram classificação sob o comando de Mauricio Pochettino. Já o Canadá somou quatro pontos até aqui e está com a classificação muito bem encaminhada para a próxima fase do torneio.

DECEPÇÃO NA EUROPA

Já a decepção da Copa do Mundo fica com a Turquia. Voltando aos Mundiais pela primeira vez desde 2002, a geração de Arda Güler e companhia foi eliminada com duas derrotas em dois jogos, restando apenas cumprir tabela na última rodada.