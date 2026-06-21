Palestra no Paysandu orienta famílias sobre desafios da formação de jovens atletas

O sonho de se tornar jogador profissional costuma começar cedo, mas nem sempre jovens atletas e suas famílias conhecem os direitos e as responsabilidades que acompanham essa trajetória. Para ajudar nesse processo, o Paysandu, por meio da diretoria de futsal, promoveu uma palestra educativa para atletas da base e seus responsáveis, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre contratos, legislação esportiva e a importância do acompanhamento familiar na formação dos jogadores.

A palestra foi ministrada pelo defensor público Alessandro Oliveira, no dia 12 de maio, na sede social do clube, em parceria com a Defensoria Pública. Oton Ribeiro, treinador de goleiros do futsal bicolor e membro da diretoria de futsal do Papão, falou sobre a importância da ação, já que a família é fundamental para a formação dos atletas.

"Os pais equilibrados trazem boas possibilidades de os meninos desempenharem melhor. Então, qual foi a nossa ideia inicial? Vamos cuidar da criança para ter bons atletas. A gente tinha uma parceria fechada com um psicólogo, e ele começou as interações tanto com as crianças quanto com os pais. No meio disso, eu entrei em contato com o Alessandro, que é defensor público, para fazer a apresentação dessas questões da importância dos pais na rotina dos meninos. A palestra foi bem proveitosa porque ele falou da Lei Geral do Esporte, falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e também sobre questões relacionadas ao primeiro contrato profissional", detalhou Oton.

Contratos muito cedo

O defensor público Alessandro Oliveira ressaltou que é comum famílias serem procuradas por pessoas que prometem oportunidades em grandes clubes, mas que, em alguns casos, buscam obter vantagens financeiras ou criam expectativas irreais para os jovens jogadores. Por isso, a orientação aos atletas e responsáveis é considerada fundamental.

"Em Belém, muitos atletas saem cedo com a promessa de jogar em grandes clubes. Mas muitas dessas promessas acabam ficando apenas na ilusão. Às vezes, empresários querem dinheiro dos pais ou fazem promessas que não podem cumprir. Então, os clubes do Pará precisam meio que blindar os meninos cada vez mais", alertou.

O defensor destacou que a atuação de empresários é importante no futebol profissional, mas defendeu que o processo seja conduzido com cautela e dentro das normas previstas para a atividade.

"O empresário tem um papel importante na carreira do atleta, mas é preciso que a família esteja atenta e bem orientada. Os clubes também precisam ajudar a proteger esses meninos", completou.

Alessandro Oliveira, defensor público. (Arquivo Pessoal)

Apoio na formação

Para o Paysandu, conforme destacou Oton, a aproximação entre clube e família tem contribuído para criar um ambiente mais saudável para o desenvolvimento dos jovens atletas. De acordo com ele, o trabalho desenvolvido pelo clube, com o apoio de profissionais da área da psicologia e de parceiros como a Defensoria Pública, busca justamente evitar cobranças excessivas e criar um ambiente de acolhimento para os atletas.

"A gente não pode tirar dos meninos a responsabilidade pelos resultados, mas também não pode fazer com que eles se sintam culpados. Queremos que eles se sintam seguros para desempenhar o melhor futebol possível. E essa segurança começa pela conduta dos pais", ressaltou.

Alessandro também apontou a importância da ação e de manter esse contato próximo com os familiares dos jogadores. Pai de atleta da base, ele sabe bem os desafios que a família enfrenta em busca do sonho da profissionalização.

"A família é a base principal na formação de um atleta. Ser um atleta de futebol de base não é algo fácil: tem que conciliar treino, estudo, campeonatos, até às vezes fora de Belém. Então, é uma rotina que muda muito na família, e ela tem que estar preparada para essa situação nova", finalizou.