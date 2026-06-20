Líder da MotoGP, Marco Bezzecchi agride fiscal de pista e é suspenso do GP da República Tcheca Estadão Conteúdo 20.06.26 23h41 Uma cena inusitada chamou a atenção deste sábado na MotoGP. Líder da competição, o italiano Marco Bezzecchi foi suspenso da etapa da República Tcheca após dar dois tapas na cara de um fiscal de pista, depois que de cair de sua moto na corrida sprint. Enquanto os funcionários levantavam o veículo de Bezzecchi, ao ver que ele ainda estava ligado, o mesmo se dirigiu até um homem que mexia no guidão da moto e o estapeou pela primeira vez. Em seguida, após breve discussão, voltou a dar outro tapa no rosto do fiscal. Visivelmente aborrecido, o piloto saiu andando. Bezzecchi foi suspenso do GP da República Tcheca pela direção da prova por violação do Artigo 3.3.2.2, em ação prejudicial aos interesses do esporte. O piloto da Aprilia apresentou seus argumentos, mas a decisão foi tomada mesmo assim. O GP da República Tcheca de MotoGP acontece neste domingo, dia 21, às 9 horas (horário de Brasília). Esta é a 9ª prova da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave MotoGP Marco Bezzecchi República Tcheca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 Líder da MotoGP, Marco Bezzecchi agride fiscal de pista e é suspenso do GP da República Tcheca 20.06.26 23h41 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40