Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação O Liberal 20.06.26 8h16 Seleção brasileira (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) Com a vitória sobre o Haiti por 3 x 0 na sexta-feira (19/6), a Seleção Brasileira lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partir desse resultado, o Brasil precisa de apenas um empate contra a Escócia para se classificar para os 16 avos de final. A liderança da amarelinha se deve ao critério de desempate de gols marcados. Em segundo lugar está o Marrocos, também com quatro pontos e que conseguiu sua primeira vitória na sexta (19/6) contra a Escócia. Caso empate contra a Escócia na próxima quarta-feira (24/6), o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação. Numa eventual vitória, a amarelinha segue para o mata-mata como líder da chave C. Haiti eliminado Após a derrota para o Brasil nesta sexta-feira (19/6), o Haiti é a primeira seleção eliminada na Copa do Mundo de 2026. Com dois tropeços em dois jogos, a equipe caribenha permaneceu sem pontuar no Grupo C e não tem mais possibilidades matemáticas de alcançar uma das vagas no mata-mata. O cenário se consolidou após a vitória do Marrocos sobre a Escócia mais cedo. Com isso, brasileiros e marroquinos chegaram aos quatro pontos, enquanto os escoceses ficaram com três. Já o Haiti, derrotado pela Escócia na estreia e pelo Brasil na segunda rodada, permaneceu na lanterna da chave, zerado. Mesmo em caso de vitória sobre o Marrocos na última rodada, os haitianos não conseguiriam ultrapassar a Escócia, que leva vantagem no confronto direto entre as equipes, primeiro critério de desempate da competição. A participação haitiana marca a volta da seleção a uma Copa do Mundo após décadas de ausência, mas a campanha termina sem chances de classificação antes mesmo da rodada final. O último compromisso será diante dos marroquinos, apenas para cumprir tabela, na quarta-feira (24/6). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes confira o que o brasil classificar mata-mata copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ancelotti atualiza situação de Neymar e aguarda exames de Raphinha para duelo com a Escócia pós a vitória sobre o Haiti, treinador confirmou a presença de Neymar na preparação para a próxima partida e revelou preocupação com o atacante Raphinha, que deixou o campo com dores na coxa direita 20.06.26 0h37 Futebol Matheus Cunha e Vini Jr decidem, Brasil vence o Haiti e lidera o Grupo C da Copa do Mundo Atacantes do Manchester United e do Real Madrid marcaram os gols da primeira vitória brasileira no torneio 19.06.26 23h30 Futebol Decisivo, Vini Junior assume protagonismo na Seleção Brasileira Atacante somou um gol e uma assistência na vitória em cima do Haiti nesta sexta-feira (19) 19.06.26 23h50 Futebol Ancelotti elogia partida da Seleção e indica 'escolha' por Matheus Cunha: 'Uma opção' Treinador italiano destacou que alguns ajustes ainda precisam serem feitos e rechaçou clima 'amistoso' contra a Escócia 20.06.26 0h51