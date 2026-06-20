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Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026

Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação

O Liberal
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Seleção brasileira (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

Com a vitória sobre o Haiti por 3 x 0 na sexta-feira (19/6), a Seleção Brasileira lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partir desse resultado, o Brasil precisa de apenas um empate contra a Escócia para se classificar para os 16 avos de final.

A liderança da amarelinha se deve ao critério de desempate de gols marcados. Em segundo lugar está o Marrocos, também com quatro pontos e que conseguiu sua primeira vitória na sexta (19/6) contra a Escócia.

Caso empate contra a Escócia na próxima quarta-feira (24/6), o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação. Numa eventual vitória, a amarelinha segue para o mata-mata como líder da chave C.

Haiti eliminado

Após a derrota para o Brasil nesta sexta-feira (19/6), o Haiti é a primeira seleção eliminada na Copa do Mundo de 2026. Com dois tropeços em dois jogos, a equipe caribenha permaneceu sem pontuar no Grupo C e não tem mais possibilidades matemáticas de alcançar uma das vagas no mata-mata.

O cenário se consolidou após a vitória do Marrocos sobre a Escócia mais cedo. Com isso, brasileiros e marroquinos chegaram aos quatro pontos, enquanto os escoceses ficaram com três. Já o Haiti, derrotado pela Escócia na estreia e pelo Brasil na segunda rodada, permaneceu na lanterna da chave, zerado.

Mesmo em caso de vitória sobre o Marrocos na última rodada, os haitianos não conseguiriam ultrapassar a Escócia, que leva vantagem no confronto direto entre as equipes, primeiro critério de desempate da competição.

A participação haitiana marca a volta da seleção a uma Copa do Mundo após décadas de ausência, mas a campanha termina sem chances de classificação antes mesmo da rodada final. O último compromisso será diante dos marroquinos, apenas para cumprir tabela, na quarta-feira (24/6).

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