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Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo

Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o jogador Ismael Koné, que lesionou a perna esquerda na quinta-feira (18/6) durante confronto com o Catar, em Vancouver. (Foto: Reprodução | Instagram | @canadasoccer)

O Canadá confirmou na sexta-feira (19/6) que o jogador Ismael Koné passou por cirurgia para tratar a lesão que teve durante a Copa do Mundo de 2026. Na quinta (18/6), o volante quebrou a perna esquerda durante confronto com o Catar, em Vancouver. Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras ao jogador.

“Na noite passada, Ismaël Koné foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura na perna. Espera-se que ele se recupere totalmente, mas perderá o restante da Copa do Mundo da FIFA de 2026”, comunicou o Canadá no Instagram.

A lesão de Koné aconteceu logo no início do segundo tempo da goleada canadense por 6 a 0. Aos cinco minutos, ele se envolveu em uma dividida com Madibo e sofreu uma fratura na perna esquerda. O lance resultou na expulsão do atleta catariano, que deixou sua equipe com dois jogadores a menos. Jogadores e torcedores ficaram assustados com o grau da lesão.

No Instagram, Koné agradeceu o apoio dos fãs. “Senti o amor e o apoio de vocês, muito obrigado mesmo. Vocês nem imaginam o quanto sou grato a todos que entraram em contato e que me incluíram em suas orações", disse. “Voltarei muito em breve e continuaremos criando memórias juntos”, concluiu, referindo-se aos jogadores canadenses.

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