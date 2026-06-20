Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve O Liberal 20.06.26 7h39 A imagem em destaque mostra o jogador Ismael Koné, que lesionou a perna esquerda na quinta-feira (18/6) durante confronto com o Catar, em Vancouver. (Foto: Reprodução | Instagram | @canadasoccer) O Canadá confirmou na sexta-feira (19/6) que o jogador Ismael Koné passou por cirurgia para tratar a lesão que teve durante a Copa do Mundo de 2026. Na quinta (18/6), o volante quebrou a perna esquerda durante confronto com o Catar, em Vancouver. Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras ao jogador. “Na noite passada, Ismaël Koné foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura na perna. Espera-se que ele se recupere totalmente, mas perderá o restante da Copa do Mundo da FIFA de 2026”, comunicou o Canadá no Instagram. A lesão de Koné aconteceu logo no início do segundo tempo da goleada canadense por 6 a 0. Aos cinco minutos, ele se envolveu em uma dividida com Madibo e sofreu uma fratura na perna esquerda. O lance resultou na expulsão do atleta catariano, que deixou sua equipe com dois jogadores a menos. Jogadores e torcedores ficaram assustados com o grau da lesão. No Instagram, Koné agradeceu o apoio dos fãs. “Senti o amor e o apoio de vocês, muito obrigado mesmo. Vocês nem imaginam o quanto sou grato a todos que entraram em contato e que me incluíram em suas orações", disse. “Voltarei muito em breve e continuaremos criando memórias juntos”, concluiu, referindo-se aos jogadores canadenses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo jogador canadense passa por cirurgia quebrar perna catar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ancelotti atualiza situação de Neymar e aguarda exames de Raphinha para duelo com a Escócia pós a vitória sobre o Haiti, treinador confirmou a presença de Neymar na preparação para a próxima partida e revelou preocupação com o atacante Raphinha, que deixou o campo com dores na coxa direita 20.06.26 0h37 Futebol Matheus Cunha e Vini Jr decidem, Brasil vence o Haiti e lidera o Grupo C da Copa do Mundo Atacantes do Manchester United e do Real Madrid marcaram os gols da primeira vitória brasileira no torneio 19.06.26 23h30 Futebol Decisivo, Vini Junior assume protagonismo na Seleção Brasileira Atacante somou um gol e uma assistência na vitória em cima do Haiti nesta sexta-feira (19) 19.06.26 23h50 Futebol Ancelotti elogia partida da Seleção e indica 'escolha' por Matheus Cunha: 'Uma opção' Treinador italiano destacou que alguns ajustes ainda precisam serem feitos e rechaçou clima 'amistoso' contra a Escócia 20.06.26 0h51