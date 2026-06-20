Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil

Os jogadores do Remo se reapresentam neste sábado (20) após 15 dias de férias. O período de descanso ocorreu durante a pausa da temporada da Série A, em razão da disputa da Copa do Mundo. A volta das atividades será gradual e começará com uma série de avaliações realizadas pelos departamentos médico, fisiológico, de fisioterapia e nutrição do clube.

Reapresentação inclui avaliações físicas e clínicas

Segundo o preparador físico do Remo, Diego Kami Mura, os primeiros dias serão destinados a uma bateria de testes multidisciplinares, fundamentais para o diagnóstico do condicionamento dos atletas. Ele detalhou que o processo envolve diferentes áreas do clube.

“Nesse primeiro momento, a gente vai ter as avaliações ali tanto do departamento médico, que A expectativa da comissão técnica é que, ainda na primeira semana após o retorno, o elenco avance para atividades mais dinâmicas", disse.

Kumi comentou sobre o planejamento do Remo nesses início de preparação, que inclui trabalho de força com todos os atletas

“A gente vai utilizar o sábado e domingo para fazer essas avaliações e na semana a gente volta já com o trabalho mais voltado já para o campo. A gente tem os trabalhos de força indoor, que é na academia”, afirmou o preparador físico.

A programação prevê uma transição gradual até o retorno completo dos treinamentos em campo, conforme a evolução física dos atletas. A diretoria do Remo pensa em realizar pelo menos três amistosos nesse período, sendo um deles em São Paulo, já próximo do jogo contra o Corinthians-SP, no retorno do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Leão Azul ocupa a 18ª posição na classificação da Série A com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A distância do Remo para o Grêmio-RS, primeiro clube fora do Z4 são apenas 2 pontos.