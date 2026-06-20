Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo O Liberal 20.06.26 8h30 Leão é o único representante do Norte na Série A (Samara Miranda/Ascom Remo) Os jogadores do Remo se reapresentam neste sábado (20) após 15 dias de férias. O período de descanso ocorreu durante a pausa da temporada da Série A, em razão da disputa da Copa do Mundo. A volta das atividades será gradual e começará com uma série de avaliações realizadas pelos departamentos médico, fisiológico, de fisioterapia e nutrição do clube. Reapresentação inclui avaliações físicas e clínicas Segundo o preparador físico do Remo, Diego Kami Mura, os primeiros dias serão destinados a uma bateria de testes multidisciplinares, fundamentais para o diagnóstico do condicionamento dos atletas. Ele detalhou que o processo envolve diferentes áreas do clube. “Nesse primeiro momento, a gente vai ter as avaliações ali tanto do departamento médico, que A expectativa da comissão técnica é que, ainda na primeira semana após o retorno, o elenco avance para atividades mais dinâmicas", disse. Kumi comentou sobre o planejamento do Remo nesses início de preparação, que inclui trabalho de força com todos os atletas “A gente vai utilizar o sábado e domingo para fazer essas avaliações e na semana a gente volta já com o trabalho mais voltado já para o campo. A gente tem os trabalhos de força indoor, que é na academia”, afirmou o preparador físico. A programação prevê uma transição gradual até o retorno completo dos treinamentos em campo, conforme a evolução física dos atletas. A diretoria do Remo pensa em realizar pelo menos três amistosos nesse período, sendo um deles em São Paulo, já próximo do jogo contra o Corinthians-SP, no retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão Azul ocupa a 18ª posição na classificação da Série A com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A distância do Remo para o Grêmio-RS, primeiro clube fora do Z4 são apenas 2 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 Futebol Remo participa de capacitação sobre Fair Play Financeiro da CBF Treinamento na sede social azulina apresentou regras e impactos da nova regulamentação do futebol brasileiro 19.06.26 14h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 ESPORTES Líder da MotoGP, Marco Bezzecchi agride fiscal de pista e é suspenso do GP da República Tcheca A agressão ocorreu após o italiano cair de sua moto na corrida sprint 20.06.26 23h41 FUTEBOL Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira Brasão jogou em times de expressão como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB 19.06.26 13h36