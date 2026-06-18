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Remo promove seletiva para reforçar categorias de base do voleibol feminino

Avaliações ocorrerão em duas datas no ginásio Serra Freire e contemplam atletas nascidas entre 2008 e 2016

O Liberal
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Os testes serão conduzidos pela comissão técnica do voleibol feminino azulino. (Yan Lima)

O Clube do Remo abriu inscrições para uma seletiva destinada à formação e ao fortalecimento das categorias de base do voleibol feminino. A iniciativa busca identificar novos talentos e ampliar o quadro de atletas da modalidade no clube.

As avaliações serão realizadas no ginásio Serra Freire, em duas datas: no dia 21, a partir das 14h, e no dia 27, às 16h. Os testes serão conduzidos pela comissão técnica do voleibol feminino azulino.

Podem participar atletas nascidas entre os anos de 2008 e 2016. A seletiva é voltada tanto para jovens que já praticam a modalidade quanto para aquelas que desejam ingressar no esporte e desenvolver suas habilidades dentro da estrutura oferecida pelo clube.

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A taxa de inscrição é de R$ 30, e o cadastro deve ser realizado previamente por meio do formulário disponibilizado pelo Remo.

No dia da avaliação, será obrigatória a apresentação de um documento de identificação. As candidatas menores de idade também deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais.

Mais informações sobre a seletiva podem ser obtidas pelo telefone (91) 98078-8020.

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