Remo promove seletiva para reforçar categorias de base do voleibol feminino Avaliações ocorrerão em duas datas no ginásio Serra Freire e contemplam atletas nascidas entre 2008 e 2016 O Liberal 18.06.26 19h26 Os testes serão conduzidos pela comissão técnica do voleibol feminino azulino. (Yan Lima) O Clube do Remo abriu inscrições para uma seletiva destinada à formação e ao fortalecimento das categorias de base do voleibol feminino. A iniciativa busca identificar novos talentos e ampliar o quadro de atletas da modalidade no clube. As avaliações serão realizadas no ginásio Serra Freire, em duas datas: no dia 21, a partir das 14h, e no dia 27, às 16h. Os testes serão conduzidos pela comissão técnica do voleibol feminino azulino. Podem participar atletas nascidas entre os anos de 2008 e 2016. A seletiva é voltada tanto para jovens que já praticam a modalidade quanto para aquelas que desejam ingressar no esporte e desenvolver suas habilidades dentro da estrutura oferecida pelo clube. VEJA MAIS Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. Remo denuncia ato de xenofobia sofrido pela equipe de vôlei sub-19 em Santa Catarina Clube azulino disse que fez um Boletim de Ocorrência e que espera que o caso seja analisado pela CBV Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas A taxa de inscrição é de R$ 30, e o cadastro deve ser realizado previamente por meio do formulário disponibilizado pelo Remo. No dia da avaliação, será obrigatória a apresentação de um documento de identificação. As candidatas menores de idade também deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais. Mais informações sobre a seletiva podem ser obtidas pelo telefone (91) 98078-8020. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo mais esportes vôlei feminino esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Vôlei Remo promove seletiva para reforçar categorias de base do voleibol feminino Avaliações ocorrerão em duas datas no ginásio Serra Freire e contemplam atletas nascidas entre 2008 e 2016 18.06.26 19h26 futebol Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada 18.06.26 11h24 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês 18.06.26 12h19 FUTEBOL Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense 18.06.26 14h59 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 INICIATIVA Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense 17.06.26 20h36