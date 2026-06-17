Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

O Remo está em fase de finalização do gramado do Baenão para receber os atletas, no retorno após período de 15 dias de férias, que ocorre no próximo sábado (20). O gramado passa pelos últimos ajustes para receber os treinamentos da equipe, que foca no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro.

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A casa azulina também é o local de treinamento, já que o clube não possui Centro de Treinamento apto para receber as sessões das atividades. Nesse período sem treinos, já que os atletas estavam de férias, o gramado do Baenão passou por descompactação do solo, limpeza, doses de adubo para melhorar o rendimento da grama.

Além do gramado, outras áreas do Estádio Evandro Almeida passaram por melhorias, como o setor do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), principalmente focado na recuperação dos atletas pós-treino, além do refeitório e cozinha, que foram ampliados.

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O Remo foca no retorno das atividades, visando a sequência do Campeonato Brasileiro, principal competição do clube na temporada. A tendência é que alguns reforços sejam contratados e que o técnico Léo Condé, consiga implementar melhorias no time nesse período, já que o Remo só volta a jogar pela Série A, no dia 22 de julho, contra o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Atualmente o Leão Azul ocupa a 18ª posição na classificação da Série A com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A distância do Remo para o Grêmio-RS, primeiro clube fora do Z4 são apenas 2 pontos.