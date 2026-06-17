Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro Fábio Will 17.06.26 11h50 Gramado do Baenão é um dos focos da diretoria (Luís Carlos / Ascom Remo) O Remo está em fase de finalização do gramado do Baenão para receber os atletas, no retorno após período de 15 dias de férias, que ocorre no próximo sábado (20). O gramado passa pelos últimos ajustes para receber os treinamentos da equipe, que foca no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A casa azulina também é o local de treinamento, já que o clube não possui Centro de Treinamento apto para receber as sessões das atividades. Nesse período sem treinos, já que os atletas estavam de férias, o gramado do Baenão passou por descompactação do solo, limpeza, doses de adubo para melhorar o rendimento da grama. Além do gramado, outras áreas do Estádio Evandro Almeida passaram por melhorias, como o setor do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), principalmente focado na recuperação dos atletas pós-treino, além do refeitório e cozinha, que foram ampliados. VEJA MAIS Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul O Remo foca no retorno das atividades, visando a sequência do Campeonato Brasileiro, principal competição do clube na temporada. A tendência é que alguns reforços sejam contratados e que o técnico Léo Condé, consiga implementar melhorias no time nesse período, já que o Remo só volta a jogar pela Série A, no dia 22 de julho, contra o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. Atualmente o Leão Azul ocupa a 18ª posição na classificação da Série A com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A distância do Remo para o Grêmio-RS, primeiro clube fora do Z4 são apenas 2 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 futebol Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal 16.06.26 10h11 FUTEBOL Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 15.06.26 14h22 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES RECORDE Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa 17.06.26 0h14 POLÊMICA Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias 16.06.26 21h15 futebol Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’ Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube 17.06.26 10h37 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53