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CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda

Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026

O Liberal

A circulação de uma publicação nas redes sociais afirmando que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai “barrar amantes de jogadores” no hotel da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo gerou repercussão entre torcedores. No entanto, a declaração oficial da entidade trata de uma restrição geral de visitas durante o período de concentração da equipe nos Estados Unidos.

O presidente da CBF, Samir Xaud, explicou, em entrevista à CazéTV, na segunda-feira (18), que a concentração da Seleção será mais fechada durante o Mundial. Segundo ele, a medida foi planejada para garantir tranquilidade aos jogadores e à comissão técnica ao longo da preparação e da disputa da competição.

De acordo com o dirigente, familiares dos atletas não terão acesso livre ao hotel da delegação. A comissão técnica definiu que haverá apenas um dia específico destinado às visitas.

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“Foi tudo pensado para a comissão técnica e jogadores terem paz para trabalhar, então não vai ser permitido visitas diárias. Vai ter um dia específico para visitas com familiares. Mas acredito muito que o grupo tem que se fechar, tem que se concentrar. São um pouco mais de 40 dias que eu acredito que eles têm que abdicar de tudo e de todos, e se concentrar para dar essa alegria para a nação brasileira”, afirmou Samir Xaud.

CBF diz que concentração será fundamental durante a Copa

Ainda durante a entrevista, o presidente da entidade afirmou que o período de concentração é considerado parte importante da preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

“Acredito que 40 dias não é nada. Todos os jogadores sonham em chegar à seleção brasileira. Eles têm que chegar com esse sentimento de patriotismo, de defender a camisa amarela e de chegar lá e dar o máximo. A concentração é parte fundamental. A comissão técnica está pensando nisso. O local do hotel foi escolhido para isso, para eles terem reserva, paz e tranquilidade para os treinos”, disse Samir Xaud, presidente da CBF, em entrevista à Cazé TV.

Onde a Seleção Brasileira ficará hospedada

A Seleção Brasileira vai utilizar o Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, nos Estados Unidos, estrutura que pertence ao New York Red Bulls, equipe da Major League Soccer (MLS).

Já a hospedagem da delegação será no hotel The Ridge, localizado em Basking Ridge. Segundo a CBF, o local ficará fechado para outros hóspedes durante o período em que os jogadores e a comissão técnica estiverem hospedados.

O que diz a publicação que viralizou

A mensagem compartilhada nas redes sociais afirma que “a CBF vai restringir o acesso de familiares e das amantes à concentração da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026”.

Porém, não são citadas “amantes” diretamente nas declarações oficiais da entidade. O termo passou a circular em comentários e publicações nas redes sociais após a entrevista do presidente da CBF repercutir na internet.

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