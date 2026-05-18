Conheça os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

O torcedor brasileiro já conhece os jogadores convocados para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (18), a lista com os 26 atletas que defenderão o Brasil no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os nomes confirmados estão jogadores experientes, como Neymar, Casemiro, Alisson e Marquinhos, além de jovens promessas que disputarão a competição pela primeira vez. A principal novidade da convocação foi o retorno de Neymar, que volta à Seleção após quase três anos. Com a definição da lista, a equipe brasileira inicia a preparação para buscar o hexacampeonato. Conheça os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

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Alisson - goleiro

Natural do Rio Grande do Sul, Alisson, de 33 anos, é goleiro do Liverpool e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, após participar dos Mundiais de 2018 e 2022.

Ederson - goleiro

Ederson, de 32 anos, é goleiro do Fenerbahçe e vai para sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, depois de integrar os elencos de 2018 e 2022.

Weverton - goleiro

Nascido no Acre, Weverton, de 38 anos, é goleiro do Grêmio e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, após ter sido convocado em 2022.

Alex Sandro - defensor

Alex Sandro, de 35 anos, é lateral-esquerdo do Flamengo e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, depois de participar do Mundial de 2022.

Bremer - defensor

Revelado pelo Atlético-MG, Bremer, de 29 anos, atua como zagueiro da Juventus e vai para sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Danilo - defensor

Com passagens por Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo, de 34 anos, atua como zagueiro do Flamengo e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Douglas Santos - defensor

Natural de João Pessoa, Douglas Santos, de 32 anos, é lateral-esquerdo e capitão do Zenit e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Marquinhos - defensor

Revelado pelo Corinthians, Marquinhos, de 32 anos, é zagueiro do PSG e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, após participar das edições de 2018 e 2022.

Gabriel Magalhães - defensor

Gabriel Magalhães, de 28 anos, é zagueiro do Arsenal e foi convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Ibañez - defensor

Revelado pelo Fluminense, Ibañez, de 27 anos, atua como zagueiro do Al-Ahli e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Léo Pereira - defensor

Destaque do Flamengo, Léo Pereira, de 30 anos, atua como zagueiro e foi convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Wesley - defensor

Revelado pelo Flamengo, Wesley, de 22 anos, é lateral-direito da Roma e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Casemiro - meio de campo

Revelado pelo São Paulo, Casemiro, de 34 anos, é volante do Manchester United e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Bruno Guimarães - meio de campo

Ídolo e capitão do Newcastle United, Bruno Guimarães, de 28 anos, atua como volante e vai para sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Danilo Santos - meio de campo

Destaque do Botafogo, Danilo Santos, de 24 anos, atua como volante e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Lucas Paquetá - meio de campo

Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá, de 28 anos, atua como meio-campista do clube carioca e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Fabinho - meio de campo

Revelado pelo Fluminense, Fabinho, de 32 anos, é volante do Al-Ittihad e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Endrick - atacante

Revelado pelo Palmeiras, Endrick, de 19 anos, atua como atacante do Lyon e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Igor Thiago - centroavante

Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago, de 24 anos, é centroavante do Brentford e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Vini Jr. - atacante

Um dos principais jogadores do Real Madrid, Vini Jr., de 25 anos, atua como atacante e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Raphinha - atacante

Raphinha, de 29 anos, é atacante do Barcelona e vai para sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Luiz Henrique - atacante

Natural de Petrópolis, Luiz Henrique, de 25 anos, é atacante do Zenit e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Neymar Jr. - atacante

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar, de 34 anos, atua como atacante do Santos e disputará sua quarta Copa do Mundo com o Brasil.

Matheus Cunha - atacante

Natural da Paraíba, Matheus Cunha, de 26 anos, é atacante do Manchester United e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Gabriel Martinelli - atacante

Revelado pelo Ituano, Gabriel Martinelli, de 24 anos, atua como atacante do Arsenal e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Rayan - atacante

Revelado pelo Vasco da Gama, Rayan, de 19 anos, é atacante do Bournemouth e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.