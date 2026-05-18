Conheça os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial e tentar conquistar o tão sonhado hexacampeonato Hannah Franco 18.05.26 19h46 Conheça os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/Instagram) O torcedor brasileiro já conhece os jogadores convocados para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (18), a lista com os 26 atletas que defenderão o Brasil no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os nomes confirmados estão jogadores experientes, como Neymar, Casemiro, Alisson e Marquinhos, além de jovens promessas que disputarão a competição pela primeira vez. A principal novidade da convocação foi o retorno de Neymar, que volta à Seleção após quase três anos. Com a definição da lista, a equipe brasileira inicia a preparação para buscar o hexacampeonato. Conheça os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. VEJA MAIS Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil Alisson - goleiro Natural do Rio Grande do Sul, Alisson, de 33 anos, é goleiro do Liverpool e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, após participar dos Mundiais de 2018 e 2022. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ederson - goleiro Ederson, de 32 anos, é goleiro do Fenerbahçe e vai para sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, depois de integrar os elencos de 2018 e 2022. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Weverton - goleiro Nascido no Acre, Weverton, de 38 anos, é goleiro do Grêmio e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, após ter sido convocado em 2022. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Alex Sandro - defensor Alex Sandro, de 35 anos, é lateral-esquerdo do Flamengo e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, depois de participar do Mundial de 2022. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Bremer - defensor Revelado pelo Atlético-MG, Bremer, de 29 anos, atua como zagueiro da Juventus e vai para sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Danilo - defensor Com passagens por Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo, de 34 anos, atua como zagueiro do Flamengo e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Douglas Santos - defensor Natural de João Pessoa, Douglas Santos, de 32 anos, é lateral-esquerdo e capitão do Zenit e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Marquinhos - defensor Revelado pelo Corinthians, Marquinhos, de 32 anos, é zagueiro do PSG e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, após participar das edições de 2018 e 2022. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Gabriel Magalhães - defensor Gabriel Magalhães, de 28 anos, é zagueiro do Arsenal e foi convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ibañez - defensor Revelado pelo Fluminense, Ibañez, de 27 anos, atua como zagueiro do Al-Ahli e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Léo Pereira - defensor Destaque do Flamengo, Léo Pereira, de 30 anos, atua como zagueiro e foi convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Wesley - defensor Revelado pelo Flamengo, Wesley, de 22 anos, é lateral-direito da Roma e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Casemiro - meio de campo Revelado pelo São Paulo, Casemiro, de 34 anos, é volante do Manchester United e disputará sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Bruno Guimarães - meio de campo Ídolo e capitão do Newcastle United, Bruno Guimarães, de 28 anos, atua como volante e vai para sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Danilo Santos - meio de campo Destaque do Botafogo, Danilo Santos, de 24 anos, atua como volante e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Lucas Paquetá - meio de campo Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá, de 28 anos, atua como meio-campista do clube carioca e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Fabinho - meio de campo Revelado pelo Fluminense, Fabinho, de 32 anos, é volante do Al-Ittihad e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Endrick - atacante Revelado pelo Palmeiras, Endrick, de 19 anos, atua como atacante do Lyon e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Igor Thiago - centroavante Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago, de 24 anos, é centroavante do Brentford e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Vini Jr. - atacante Um dos principais jogadores do Real Madrid, Vini Jr., de 25 anos, atua como atacante e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Raphinha - atacante Raphinha, de 29 anos, é atacante do Barcelona e vai para sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Luiz Henrique - atacante Natural de Petrópolis, Luiz Henrique, de 25 anos, é atacante do Zenit e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Neymar Jr. - atacante Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar, de 34 anos, atua como atacante do Santos e disputará sua quarta Copa do Mundo com o Brasil. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Matheus Cunha - atacante Natural da Paraíba, Matheus Cunha, de 26 anos, é atacante do Manchester United e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Gabriel Martinelli - atacante Revelado pelo Ituano, Gabriel Martinelli, de 24 anos, atua como atacante do Arsenal e disputará sua segunda Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Rayan - atacante Revelado pelo Vasco da Gama, Rayan, de 19 anos, é atacante do Bournemouth e disputará sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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