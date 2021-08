Boxe: Hebert Conceição vence cazaque e garante medalha

O boxeador brasileiro Hebert Conceição se classificou para as semifinais e garantiu, pelo menos, a medalha de bronze na categoria médios (até 75kg) dos Jogos Olímpicos de Tóquio ao derrotar neste domingo o cazaque Abilkhan Amankul em três rounds, em decisão dos árbitros (3 a 2).

Na luta pela vaga na final olímpica, o brasileiro vai encarar o vencedor do duelo entre o haitiano Darrelle Valsaint e Gleb Bakshi, do Comitê Olímpico Russo (ROC, pela sigla em inglês).

Na estreia nas Olimpíadas na capital japonesa, Hebert Conceição venceu na quinta-feira o chinês Erbieke Tuoheta em três rounds, também decisão dos árbitros.

O Brasil já tem uma medalha garantida no boxe, com Abner Teixeira, na categoria até 91kg. E pode conquistar outras com dois representantes que estão nas quartas de final: Beatriz Ferreira, no peso até 60kg, e Wanderson Oliveira, até 63kg.