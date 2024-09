Delegação do Brasil bate recorde e termina Paralimpíadas na melhor colocação da história

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estabeleceu uma meta ousada para as Paralimpíadas de Paris: realizar sua melhor campanha na história e, pela primeira vez, alcançar o top 5 no quadro de medalhas. Com uma performance impecável, o Brasil não apenas cumpriu o objetivo, como se firmou como uma das cinco maiores potências paralímpicas do mundo. A delegação brasileira bateu recordes, conquistando 89 medalhas no total, das quais 25 foram de ouro, encerrando a competição na quinta posição geral.

A disputa pela quinta colocação foi acirrada até o último dia dos Jogos, com o Brasil travando uma batalha intensa contra a Itália. No sábado, a delegação brasileira ocupava a sexta posição, atrás do país europeu. Mas, no domingo, dois ouros decisivos, um no halterofilismo e outro na canoagem, garantiram a virada no quadro de medalhas e consolidaram o Brasil entre os cinco primeiros.

Até então, a melhor campanha paralímpica do Brasil havia ocorrido nos Jogos de Tóquio 2021, quando o país conquistou 22 medalhas de ouro e um total de 72 pódios, finalizando em sétimo lugar. Outra campanha de destaque foi em Londres 2012, quando o Brasil também ficou em sétimo, com 21 ouros e 47 medalhas no total.

As principais estrelas da delegação brasileira foram os atletas da natação e do atletismo, que juntos garantiram 62 pódios (26 na natação e 36 no atletismo), as maiores conquistas em termos quantitativos dessas modalidades. Entretanto, o grande destaque final ficou por conta do judô, que, nos últimos dias dos Jogos, surpreendeu ao conquistar quatro medalhas de ouro, colocando o Brasil como líder dessa modalidade no quadro de medalhas.

Outro fator que impulsionou a histórica campanha brasileira foi a ampla representatividade dos estados. Atletas de 16 estados, além do Distrito Federal, subiram ao pódio, com participação das cinco regiões do país, mostrando a força e a diversidade do esporte paralímpico brasileiro