Paralimpíadas: confira a agenda do Time Brasil amanhã (08/9), último dia de competições

As Paralimpíadas de Paris acabam oficialmente neste domingo (08/9), no entanto, antes da cerimônia de encerramento, ainda tem disputas pelas últimas medalhas do evento. O Time Brasil busca suas últimas medalhas no atletismo paralímpico e na canoagem.

Confira a agenda do Time Brasil neste domingo (08/9) nas Paralimpíadas:

Atletismo Paralímpico

3h | Edneusa Santos - Maratona T12 feminino (final)

3h | Vanessa Cristina - Maratona T54 feminino (final)

Paracanoagem

5h | Adriana Azevedo - KL1 200m feminino (semifinal)

5h42 | Mari Santilli e Aline Furtado - KL3 200m feminino (semifinal)

6h49 | Igor Tofalini e Fernando Rufino - VL2 200m masculino (final)