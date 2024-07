Atletas olímpicos fazem conteúdo adulto para ter renda extra; veja

Para além de modalidades olímpicas, atletas apostam em criação de conteúdo adulto como forma de ganhar dinheiro. A “renda extra” já foi aderida pela ex-patinadora Elise Christie e, agora, também é parte da rotina de nadadores da Equipe da Grã-Bretanha. Entre os nomes famosos nas plataformas, está Jack Laugher e Daniel Goodfellow.

O atual parceiro de Jack, Noah Williams, faz parte do grupo de atletas que produzem conteúdos eróticos. Assim como Daniel, ex-nadador britânico, Matty Lee também adotou a prática. As imagens estão disponíveis em plataformas específicas, como OnlyFans.

Jack Laugher, de 29 anos, acumula mais de 312 mil seguidores no Instagram. O atleta contou ao The Telegraph que gosta de trabalhar duro e sempre quer um pouco mais de dinheiro. “Obviamente, tenho algo que as pessoas querem e fico feliz em lucrar com isso”, revelou.

Campeão olímpico na Rio 2016, Jack disputa no salto ornamental durante a Paris 2024. O atleta cobra 10 libras por mês no acesso do conteúdo, o que equivale a R$ 72,34 na cotação atual. As imagens, segundo o nadador, não possuem nu frontal.

Aos 24 anos, Noah Williams ganhou a medalha de prata na Paris 2024, ao lado de Tom Daley. Daniel Goodfellow, 27 anos, e Matty Lee, 26 anos, competiram em Tóquio 2020. Matty levou o ouro na competição, mas a mesma sorte não esteve a favor de Daniel.

Elise Christie, ex-patinadora, participou três vezes das Olimpíadas de Inverno. A britânica de 33 anos afirmou que a criação de conteúdo erótico é a única forma de ganhar dinheiro após ter se aposentado no esporte. “Deixei de ser alguém que ganhava medalhas para depois não ter absolutamente nada e simplesmente ser abandonada e deixada para entender a vida”, disse.

Mensalmente, Elise cobra 20 libras pelo conteúdo (na cotação atual, R$ 144,68) mensalmente. Mesmo sem serem explícitas, as imagens garantiram à ex-atleta pagamento de dívidas e recuperação da casa onde vive.

