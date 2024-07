Olimpíadas 2024: o que é a 'caixinha misteriosa' que os atletas recebem no pódio?

Quem acompanha os Jogos Olímpicos de Paris 2024 certamente já se perguntou: o que tem dentro daquelas caixinhas entregues aos atletas no pódio, junto com as medalhas? A curiosidade é grande e a resposta é ainda mais interessante. Dentro da caixinha entregue ao campeão olímpico, há um pôster exclusivo das Olimpíadas, com desenhos vibrantes e coloridos que variam de acordo com a medalha conquistada – ouro, prata ou bronze.

A arte foi criada pelo artista francês Ugo Gattoni, um designer gráfico de 35 anos, dedicou mais de 2.000 horas para criar os pôsteres. O processo foi meticuloso, desde a concepção dos elementos visuais até a escolha das cores.

VEJA MAIS

A entrega de presentes aos medalhistas olímpicos é uma tradição que se renova a cada edição. Em Tóquio 2020, os atletas receberam arranjos de flores e mascotes dos Jogos. Em Londres 2012, também foram entregues flores. Já nos Jogos do Rio, o brinde era uma miniatura da logo das Olimpíadas. Em Paris 2024, a organização optou por um presente mais artístico e duradouro.

Confira o pôster entregue aos campeões olímpicos:

Postêr de Ugo Gattoni para as Olimpíadas de Paris. (Divulgação/Paris 2024)

O pôster não é exclusivo para os atletas. O público também pode adquirir a obra na loja oficial das Olimpíadas de Paris 2024. Dividido em duas partes, o pôster pode ser adquirido por cerca de € 29 cada, o equivalente a R$ 178.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)