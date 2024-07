Bronze nas Olimpíadas, Rayssa Leal é recebida com festa pela torcida brasileira em Paris; vídeo

A medalhista de bronze nas Olimpíadas 2024, a skatista Rayssa Leal foi recebida com festa pela torcida do Brasil em uma fan fest em Paris, cidade-sede dos Jogos. As imagens da recepção foram divulgadas nesta segunda-feira (29) pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Rayssa Leal foi bronze na prova do skate street feminino no último domingo (28). Esta, inclusive, não é a única medalha olímpica da atleta de 16 anos, que já havia vencido a prata nos Jogos de Tóquio, em 2021.

