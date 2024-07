Japonês Horigome leva o bicampeonato olímpico no skate street masculino

O japonês Yuto Horigome manteve seu título olímpico no skate street masculino nos Jogos de Paris, nesta segunda-feira (29/7).

Jagger Eaton, dos Estados Unidos, ficou com a prata, enquanto seu compatriota Nyjah Huston conquistou o bronze. O brasileiro Kelvin Hoefler, medalha de prata nos Jogos de Tóquio, terminou em 6º lugar.

Horigome conquistou o título na última manobra, com uma manobra perfeita pelo corrimão de 10 degraus, e comemorou com um sorriso, destacando o domínio do Japão no esporte um dia depois de sua compatriota Coco Yoshizawa vencer o evento feminino.

Eaton, medalhista de bronze em Tóquio, mostrou o seu melhor durante as manobras, mas não conseguiu alcançar o patamar de Horigome.

A competição foi realizada sob céu limpo e calor sufocante depois que a chuva havia forçado o adiamento do evento no sábado.

O skate olímpico continuará com as provas de park feminina e masculina nos dias 6 e 7 de agosto.