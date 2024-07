Expulsa das Olimpíadas 2024, brasileira diz que não teve má conduta: 'Desamparada'; vídeo

A nadadora Ana Carolina Vieira, expulsa das Olimpíadas de Paris por má conduta, falou sobre o caso pela primeira vez. Por meio das redes sociais, a atleta olímpica disse que está "desamparada" e que tem provas que o seu comportamento na Vila Olímpica não haviam sido agressivo ou impróprio, como afirmou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

"Não consegui contato com ninguém a partir do momento que sai da sala que anunciaram que eu estava fora por causa das más condutas. Vou provar tudo que não tive má conduta nenhuma. Quando sai da sala, minha cara estava em todas as páginas possíveis. Eu não consegui ter contato com ninguém. Não consegui ficar sozinha em nenhum momento. Tinha uma moça me acompanhando o tempo todo. Queria falar com psiquiatra, ela não deixou num primeiro momento. Não consegui buscar uma água. Graças a Deus, depois, pude falar com ele (psiquiatra)", contou a brasileira.

Além disso, nos vídeos publicados, Ana afirmou que fez uma denúncia sobre um caso de assédio na seleção brasileira de natação ao COB e nada foi investigado. No momento da publicação, a nadadora afirmou que estava em Portugal, e que não conseguiu contato com ninguém do comitê olímpico do Brasil.

"Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia e nada foi resolvido, de assédio dentro da seleção", disse Ana Carolina Vieira.

A nadadora não deu detalhes sobre o caso, mas, afirmou que iria levar o assunto para um advogado e que iria "falar tudo".

"Vou falar tudo, falar com meus advogados, tudo certinho. Prometo falar tudo. Estou em, estou triste, nervosa, não sei. Mas estou com coração em paz. Sei do meu caráter e da minha índole. Isso que importa. Espero poder defender a natação brasileira e feminina. Contem comigo. Só peço um tempo e um pouco de paciência", completou.

Segundo a atleta, ela deixou a Vila Olímpica sem falar com ninguém e que não teve tempo de arrumar as coisas direitos, tendo que ir para o aeroporto de short e se vestir no local. Ana contou que chegaria no Brasil por Recife e depois iria para São Paulo.

Entenda o caso

No último domingo (28), o COB confirmou a expulsão de Ana Carolina Vieira. Ela e o também nadador Gabriel Santos deixaram a Vila Olímpica sem autorização na última sexta-feira (26) e foram passear em Paris. Ambos os atletas levaram uma advertência, no entanto, a nadadora contestou de "forma desrespeitosa e agressiva" uma decisão da comissão técnica.

Essa decisão teria sido uma mudança no revezamento feminino 4x100m que a equipe técnica fez. Com isso, o caso foi levado à comissão disciplinar.

Ana e Gabriel são um casal e os dois saíram da Vila para passear por Paris. O descumprimento da regra foi descoberto por meio de postagens nas redes sociais.