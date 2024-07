Olimpíadas de Paris 2024: Rayssa Leal conquista medalha de bronze no Skate Street

Na final emocionante do skate street feminino nas Olimpíadas de Paris 2024 , a brasileira Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze para o Brasil. A jovem skatista caiu em algumas manobras, mas garantiu pontuação suficiente para alcançar a terceira colocação no quadro geral na competição. O pódio ainda teve as japonesas Liz Akama (prata) e Coco Yoshizawa (ouro).

Resultado final do pódio:

Coco Yoshizawa (Japão): 272.75 pontos - Medalha de Ouro Liz Akama (Japão): 265.95 pontos - Medalha de Prata Rayssa Leal (Brasil): 253.37 pontos - Medalha de Bronze

Coco Yoshizawa, do Japão, dominou a final com uma performance impecável, somando 272.75 pontos e levando a medalha de ouro. Sua compatriota, Liz Akama, também teve uma ótima exibição, marcando 265.95 pontos e garantindo a prata.

Rayssa Leal, com uma pontuação de 253.37, subiu ao pódio e assegurou a medalha de bronze. Sua manobra de 92.88 pontos foi crucial para alcançar a terceira posição, demonstrando mais uma vez sua capacidade de se recuperar após algumas quedas e manobras zeradas. A pontuação chegou a ser um recorde olímpico, mas a brasileira foi superada por Yoshizawa, que chegou aos 96.49 na quarta volta da final.

Outros resultados da final:

Cui Chenxi (China): 241.56 pontos

Poe Pinson (Estados Unidos): 222.34 pontos

Paige Heyn (Estados Unidos): 163.23 pontos

Funa Nakayama (Japão): 79.77 pontos

Chloe Covell (Austrália): 70.33 pontos

A final do skate street feminino foi repleta de altos e baixos, com atletas de diversos países demonstrando suas habilidades. Rayssa Leal, conhecida carinhosamente como "Fadinha do Skate", foi prata nos Jogos Olímpuicos de Tóquio 2020.