Musa pornô, Mari Ávila sorteia fã para fazer sexo em carro de R$ 1 milhão

Mari Ávila, criadora de conteúdo adulto, lançou uma novidade aos fãs. A influencer +18 irá sortear um deles para gravar vídeo pornográfico em seu mais novo carro de luxo, um Porsche Cayenne. O automóvel é avaliado em mais de R$ 1 milhão.

A jovem produz conteúdos para a plataforma Privacy e fala que conseguiu comprar o carro com a ajuda dos assinantes. “Eu resolvi comemorar essa conquista com ninguém mais, ninguém menos, que com as pessoas que me ajudaram a conquistar esse tão sonhado carro”, diz. Além de participar da gravação, o ganhador do sorteio receberá R$ 10 mil.

Para participar do sorteio, Mari explica que a assinatura na plataforma Privacy deve estar ativa e o seguidor precisa enviar o nome de usuário do Instagram no site da comunidade. O sorteio da influencer +18 ocorre no final de agosto.

O Porsche Cayenne de Mari Ávila foi adquirido recentemente pela influenciadora +18 (Reprodução / Instagram)