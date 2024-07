VÍDEO: Juliana Bonde aparece de boca cheia após transição inusitada: 'entrou por onde sai'

A influenciadora Juliana Bonde viralizou nesta terça-feira (23) ao postar no Instagram um vídeo com uma transição inusitada. No primeiro "take" da gravação, um homem aparece se apoiando em um cano d'água com apenas um pé, até que se desequilibra, cai e tem a parte íntima atingida.

Bonde, que é produtora de conteúdo adulto ao OnlyFans e dona da regravação de "Quem Vai Querer a Minha Periquita" envolvendo o padre Fábio de Melo, surge ao final do vídeo de vestido curto, sentando em uma cama e cuspindo água, dando a entender que o líquido entrou pela região íntima, atravessou o corpo e saiu pela boca. Veja:

Nos comentários da publicação, onde a maioria são homens elogiando-a e fazendo promessas sexuais, internautas também se divertiram com o vídeo. "Entrou por onde sai, e saiu por onde entrou, escreveu um, junto a um emoji dando risada. "Daora essas piadas de duplo sentido", disse um segundo usuário. Uma terceira ainda aconselhou Juliana: "Ô, mana, tu não precisa desse tipo de conteúdo! Tu é gata e super talentosa."

Juliana Bonde faz parte da banda Bonde do Forró e tem 8,5 milhões somente no Instagram, onde publica diversos vídeos de humor. Recentemente, a influenciadora gravou uma dublagem com Manoel Gomes, cantor da música viral "Caneta Azul".

