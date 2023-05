Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo

Juliana Bonde, do Bonde do Forró, se destaca nas redes sociais por conta da produção de um conteúdo mais adulto. Porém, ela ganhou ainda mais holofotes, quando ela regravou a música "Periquita", em fevereiro de 2022.

Na composição é polêmica, a cantora menciona quais homens brasileiros famosos ela daria sua "periquita", entre eles está o padre Fábio de Melo.

Agora, ela revelou ao Splash, que se arrepende de ter incluído o nome do padre pop na canção e ainda explica como nasceu o trecho: "Vou dar a minha periquita para o Fábio de Melo, que pega periquita escondido".

“Tava faltando um nome para a música e eu pesquisei por 'homens do Brasil mais seguidos no Instagram'. O padre estava entre eles. Toquei na ferida ali dos padres, né? Que a gente sabe que acontece. Mas eu achei que ele também levou na esportiva, é um padre que sempre faz brincadeira na internet”, conta.

"(Hoje) Eu não teria mexido com ele. Me arrependo. Até porque eu sou da igreja também, eu vou muito para igreja... Minha mãe falou que eu perdi totalmente o escrúpulo, o caráter que ela me ensinou. Depois, eu falei: 'é brincadeira'. Eu canto essa música em todo show. Não tem como não cantar, mas quando chega nessa parte do Fábio de Melo, eu não consigo cantar. Eu deixo o povo cantar", acrescenta.

A letra gerou diversos protestos, incluindo o da paróquia de São João Batista, em Pindaí (BA), que repudiou a contratação do Bonde do Forró para festa do padroeiro da cidade, celebrada em 24 de junho. "De coração, fico muito triste. Infelizmente, fiz errado nessa música. O prefeito da cidade trocou a data e ofereceu um show gospel pra cidade, mas a paróquia também não fez questão. Talvez o problema fosse um pouco com a minha pessoa", analisa.

“Eu entendo totalmente os religiosos não quererem, mas fazer o quê? Se Jesus não crucificou Maria Madalena, vem um padre querer crucificar Juliana Bonde? Quem sou eu?”, questiona.

Posteriormente, a prefeitura de Pindaí anunciou a apresentação da banda Bonde do Forró está mantida, mas foi remarcada para o dia 22.

Para quem não lembra, Juliana Bonde e o Bonde do Forró se envolveram em polêmica aqui no Pará também. Eles denunciaram o prefeito Paulo Ferreira, de Portel, no Marajó, de assédio.