Gretchen e Esdras são acionados na Justiça durante confinamento de reality

A participação de Gretchen em novo reality mal começou e, fora das câmeras, o nome da artista já está envolvido em uma nova polêmica. Desta vez, o foco não são brigas, mas sim uma disputa judicial relacionada a um imóvel negociado há mais de 30 anos.

Segundo informações obtidas pela coluna de Fábia Oliveira, Ronei Pereira da Silva e Rita de Cássia Martins da Silva, que vivem há décadas em um apartamento negociado com Gretchen e seu ex-marido, Paulo Aversani, decidiram acionar a cantora, o atual marido, Esdras de Souza, e também o próprio Paulo na Justiça. O motivo? Um impasse na regularização definitiva do imóvel.

Entenda o caso

A história remonta a 1992, quando Ronei e Rita firmaram um contrato de promessa de compra e venda com Gretchen e Aversani. O casal passou a morar no imóvel ainda naquele ano e, desde então, arcou com todas as despesas, incluindo parcelas do financiamento, já que o imóvel havia sido dado como garantia em uma operação de crédito.

Com o fim do pagamento das prestações em 2009, os compradores acreditaram que enfim conseguiriam a escritura definitiva. No entanto, o 14º Tabelião de Notas de São Paulo exigiu uma série de documentos relacionados aos casamentos e divórcios da artista, conhecida por sua extensa vida conjugal – formalmente, foram seis casamentos.

VEJA MAIS

Burocracia sem fim

Sem conseguir apoio direto de Gretchen ou de seu antigo companheiro, o casal resolveu arcar por conta própria com a obtenção de todas as certidões de casamento e divórcio tanto da cantora quanto de Paulo Aversani. A expectativa era que, com esses documentos, a escritura pudesse finalmente ser emitida. Mas o pesadelo só aumentou.

A complicação se aprofundou quando os regimes de casamento da artista entraram em cena. Em 2022, Gretchen se casou com Juliano sob o regime de comunhão universal de bens, que prevê que todos os bens do casal – inclusive os adquiridos antes da união – passam a ser considerados comuns. Atualmente, ela é casada com Esdras sob o regime de comunhão parcial de bens, que abrange apenas os bens adquiridos durante o casamento.

Essas diferenças exigem que não só Gretchen, mas também seus cônjuges, entrem formalmente na transação, já que os regimes impactam diretamente a titularidade do bem. O casal de compradores, assim, viu a situação se tornar uma verdadeira novela jurídica.

Pedido à Justiça

Cansados da espera e das idas e vindas burocráticas, Ronei e Rita decidiram ingressar com uma notificação judicial em 30 de abril de 2025, solicitando que Gretchen, Esdras e Paulo tomem, em até 15 dias, todas as providências necessárias para que eles obtenham, finalmente, a escritura pública do imóvel.

O processo, embora não se trate de uma ação de cobrança ou indenização, é uma forma de pressionar judicialmente os envolvidos a se movimentarem para destravar a regularização do apartamento.

Enquanto isso, Gretchen segue confinada no Power Couple, possivelmente sem saber da nova dor de cabeça que a espera fora da casa. Já seus representantes ainda não se manifestaram publicamente sobre o caso.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com