Gretchen e marido paraense estreiam como participantes do Power Couple

A cantora Gretchen estreiou no Power Couple Brasil, da TV Record, ao lado do marido, o paraense Esdras Souza, na noite desta terça-feira (2). “Sou Gretchen, rainha dos memes, rainha da internet”, disse a cantora durante a estreia do programa. E o marido completou: “E eu sou Esdras, saxofonista”. Os dois se conheceram em 2019 e casaram no ano seguinte no Pará, terra natal de Esdras.

Ao lado de outros 13 casais, a artista retorna ao reality show após nove anos, quando participou ao lado do então companheiro Carlos Marques. O casal protagonizou brigas memoráveis, incluindo uma discussão com os vencedores da edição, Laura Keller e Jorge Souza. O episódio terminou com a desistência de Gretchen, repetindo o que já havia acontecido em A Fazenda 5, em 2012.

Participações em reality shows

A trajetória de Gretchen em reality shows e programas do gênero começou em 2011, com sua participação no Troca de Família. No ano seguinte, integrou o elenco da quinta edição de A Fazenda, mas acabou desistindo do confinamento. Desde então, marcou presença em diversas atrações, como Duelo de Mães (SBT) e The Masked Singer Brasil, onde se apresentou como a personagem Rosa.

Em 2018, protagonizou seu próprio reality show no Multishow, Os Gretchens, que acompanhava seu cotidiano em família. Também integrou o elenco do programa Drag Me as a Queen, exibido no canal E!. Com a participação no Power Couple deste ano, Gretchen acumula sua oitava participação em um reality show.