Círio 2024: Gretchen afirma que voltará a morar em Belém: 'Não vendi a minha casa'

Ícone brasileiro, Gretchen é figura certa no Círio de Nazaré. Desde que casou com o paraense Esdras de Souza, a artista participa da procissão. Em entrevista à TV Liberal, a cantora falou sobre sua relação com Belém e disse que voltaria a morar na cidade.

"Eu tenho uma Nazinha lá [em Portugal] e uma aqui. Não vendi a minha casa porque é incrível; a gente não consegue se libertar daqui. É a paixão, o amor. Meu marido tem essa raiz e nós decidimos ficar mais um tempinho lá, até a filha completar 18 anos, e nós vamos retornar para o Pará. Ele não consegue ficar longe, sente muita falta, tanto que, desta vez, vamos ficar aqui quase até o Natal e vamos voltar a morar aqui, com certeza", revelou Gretchen.

Ao lado de Gaby Amarantos, a artista fez a declaração para os apresentadores João Jadson e Priscila Castro, no estúdio especial da TV Liberal, na Avenida Nazaré.

Gretchen e o marido se mudaram para Portugal em 2023 após indisposições com vizinhos na área onde moravam, no bairro do Jurunas, em Belém. Inicialmente, a cantora e o marido tinham colocado a residência à venda; no entanto, a artista revelou que o imóvel segue sendo usado pela família e que retornarão em breve.