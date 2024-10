Círio 2024: Confira imagens da reta final da procissão

A grande procissão do Círio de Nazaré está em sua reta final. Após mais de cinco horas de caminhada, os romeiros chegam ao destino final: a Basílica de Nazaré. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a romaria teria uma duração total de seis horas. Com base no horário de partida, a expectativa era que os fiéis chegassem à Praça Santuário por volta das 13h26.

Iniciada às 7h26 em frente à Catedral Metropolitana, a procissão abrange um percurso de 3,6 km, com milhares de devotos nas ruas de Belém. Imagens registradas pela equipe do OLiberal mostram os fiéis se emocionando e celebrando a imagem peregrina, enquanto a romaria se desenrola nos momentos finais na Avenida Nazaré.

VEJA MAIS

Confira as imagens dos momentos finais do Círio 2024:

Final do Círo 2024 Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/OLiberal Igor Mota/Oliberal Igor Mota/Oliberal Igor Mota/Oliberal Igor Mota/Oliberal