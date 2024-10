Círio 2024: Promesseiros chegam à Basílica Santuário após quase 5 horas de procissão; veja fotos

Neste domingo (13), a 232ª edição do Círio de Nazaré se aproxima do fim, com os promesseiros chegando à Basílica Santuário após quase cinco horas de intensa caminhada. A procissão, que teve início às 7h26 em frente à Catedral Metropolitana, abrange um percurso de 3,6 km e é marcada pela devoção e fé dos participantes, que trazem consigo promessas pessoais e agradecimentos.

De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a romaria tem uma previsão de duração total de seis horas. Com base no horário de partida, a expectativa é que os romeiros cheguem à Basílica por volta das 13h26.

Imagens registradas pela equipe do OLiberal mostram fiéis chegando ajoelhados, enquanto recebem acolhimento e assistência para o cansaço e machucados acumulados durante o trajeto. Na grade da Basílica, também é comum ver fiéis colocando placas que simbolizam suas conquistas, sendo a maioria relacionada a aprovações em vestibulares e outras vitórias pessoais.

