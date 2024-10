Devoto entrega imagem de Nossa Senhora de Nazaré a Lula durante o Círio; assista

Durante a procissão do Círio 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré das mãos de um devoto da Rainha da Amazônia que estava no meio da multidão. As imagens foram publicadas nas redes sociais do próprio Lula, na manhã deste domingo (13.10). "Muito obrigada", escreveu na legenda do vídeo.

No vídeo, o devoto aparece erguendo a imagem em direção ao presidente e, em seguida, sobe na grade para entregar ao petista, que acompanhou a passagem da berlinda na Estação das Docas, ao lado da primeira-dama Janja. Ontem, Lula também foi presenteado com um terço, também entregue por uma pessoa que estava na procissão.

