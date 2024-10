Lula recebe terço e um pedaço da corda de devotos na Varanda de Nazaré

Na noite de ontem (12/10), o presidente Lula recebeu alguns presentes simbólicos de fiéis que estavam pela região da Estação das Docas para acompanhar a procissão da trasladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Na Varanda de Nazaré, Lula recebeu um terço e um pedaço da corda de devotos que escalaram a grande de proteção para entregar os objetos ao presidente.

Lula estava no camarote ao lado da esposa, a primeira-dama Janja, e do governador Helder Barbalho, onde acenou para os fiéis e se emocionou com a passagem da imagem de Nossa Senhora no meio do povo.

Vários momentos da Trasladação foram compartilhados pelo presidente no seu perfil do Instagram.

