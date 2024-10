Lula e Helder caminham no meio do povo durante o Círio de Nazaré 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, na manhã deste domingo (13.10), do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. No início da procissão, Lula surpreendeu os devotos ao deixar a área reservada às autoridades e ir para o meio do povo. O governador Helder Barbalho também está no local.

Os dois saíram da Estação das Docas e caminharam pela Boularvard Castilhos França, passaram pelo Ver-o-peso e pararam no Solar da Beira. No caminho, Lula cumprimentou vários populares. O presidente está acompanhado por seguranças à paisana.

Ele chegou a Belém na última sexta-feira (11.10). Acompanhou o Círio Fluvial, no sábado de manhã, e a Traladação, durante a noite.