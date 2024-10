Círio de Nazaré 2024: Presidente Lula acompanha movimentação no Solar da Beira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em Belém para acompanhar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, resolveu parar no Solar da Beira, onde ficou acompanhado do governador Helder Barbalho. Existe a expectativa de que ele acompanhe a passagem da berlinda do local, mas a informação ainda não foi confirmada.

VEJA MAIS

Lula saiu da área reservada a autoridades, na Estação das Docas, um pouco antes das 7h. Ao caminhar pela Boulevard Castilhos França, falou com vários devotos que estavam no local.