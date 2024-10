Círio 2024: Lula e Janja prestigiam passagem da procissão ao lado da Fafá de Belém

O presidente Lula acompanha a passagem da procissão e imagem de Nossa Senhora de Nazaré no palanque das autoridades do governo do Estado, na manhã deste domingo (13/10). Ao lado de Fafá de Belém e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, o chefe do Executivo acenou para os fiéis que estavam no local.

Na manhã do domingo (13), Lula chegou na Estação das Docas antes das 7h para participar da procissão do Círio de Nazaré. Ele surpreendeu os devotos ao deixar a área reservada às autoridades e ir para o meio do povo antes de ir para o palanque.

